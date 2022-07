Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Westen vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges vor einer militärischen Konfrontation gewarnt. „Heute hören wir, dass sie uns auf dem Schlachtfeld schlagen wollen. Was soll man dazu sagen? Sollen sie es nur versuchen“, sagte er am Donnerstag in Moskau. „Jeder sollte wissen, dass wir noch nicht ernsthaft begonnen haben“, sagte der Kreml-Chef.

Moskau lehne Friedensverhandlungen keinesfalls ab. „Aber jene, die sich weigern, sollen wissen, dass je weiter sie gehen, desto schwieriger ist es für sie, sich mit uns zu einigen“, meinte Putin bei einem Treffen mit den Fraktionschefs der Parteien der Staatsduma.

Der Präsident lobte die Politiker als „echte Staatsmänner und Patrioten“, die die „militärische Spezialoperation“ in der Ukraine von Beginn an Ende Februar unterstützt hätten. „Es gibt viele Parteien, aber nur eine Heimat“, sagte Putin bei dem Treffen im Kreml. „Es gibt nichts Wichtigeres als das Schicksal des Vaterlandes.“

Die Äußerungen Putins erfolgten, nachdem die USA und die Europäer in den vergangenen Wochen ihre Waffenlieferungen an die ukrainische Armee verstärkt haben, die versucht, dem russischen Vormarsch im Osten Einhalt zu gebieten.

Präsident kritisiert „heuchlerische Doppelstandards“

„Der kollektive Westen“ habe einen „Krieg“ in der Ukraine entfesselt, sagte Putin weiter. Die russische Intervention in dem pro-westlichen Land markiere den Beginn eines Schwenks von einer US-Dominanz in der Welt zu einer „multi-polaren Welt“. Dieser Prozess könne nicht gestoppt werden, betonte Putin.

Die meisten Länder der Welt wollten dem westlichen Modell eines „totalen Liberalismus“ und „heuchlerischer Doppelstandards“ nicht folgen, sagte Putin.

„Die Menschen in den meisten Ländern wollen nicht so ein Leben und so eine Zukunft“, betonte der russische Präsident. „Sie sind es einfach müde, sich selbst erniedrigend vor jenen zu knien, die sich selbst als außergewöhnlich empfinden.“

Putin warf dem Westen erneut vor, „bis zum letzten Ukrainer“ kämpfen zu wollen. „Das ist eine Tragödie für das ukrainische Volk.“ Der Westen führe einen „wirtschaftlichen Blitzkrieg gegen Russland“. (AFP, dpa)