Bei einem Raketenangriff auf einen Bahnhof in der Ostukraine sind am Freitag Dutzende Menschen getötet worden, die vor Kämpfen fliehen wollten. Der Kreml hat eine Verantwortung russischer Truppen für den Angriff auf den Bahnhof in Kramatorsk zurückgewiesen.

„Unsere Streitkräfte nutzen diesen Raketentyp nicht“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag russischen Agenturen zufolge. Er bezog sich dabei auf den mutmaßlich verwendeten Typ „Totschka-U“. Militärexperten bezweifeln diese Darstellung. Die „Totschka-U“ gelten als weniger zielgenau als Raketen vom Typ „Iskander“, die Russland häufig eingesetzt hat.

[Alle aktuellen Nachrichten zum russischen Angriff auf die Ukraine bekommen Sie mit der Tagesspiegel-App live auf ihr Handy. Hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen.]

„Außerdem gab es keine Kampfeinsätze in Kramatorsk, und es waren heute auch keine geplant“, sagte Peskow weiter. Die Ukraine macht dagegen russische Truppen für den Angriff verantwortlich, die moskautreuen Separatisten gaben ukrainischen Einheiten die Schuld.

Das russische Verteidigungsministerium nannte alle Äußerungen von "Repräsentanten des nationalistischen Regimes in Kiew" über einen angeblich von Russland verübten Angriff "eine Provokation und vollkommen unwahr", .

EU vor Treffen mit Selenskyj erschüttert

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Raketenangriff scharf verurteilt. Das russische Militär habe einen ganz gewöhnlichen Bahnhof angegriffen, sagte Selenskyj am Freitag zu Beginn einer Videoansprache vor dem finnischen Parlament.

„Das ist nur ein gewöhnlicher Bahnhof, nur eine normale Stadt im Osten der Ukraine“, sagte Selenskyj. Der Angriff zeige, was Russland unter Schutz der Donbass-Region und der russischsprachigen Bevölkerung verstehe. „Das ist der 44. Tag unserer Realität“, sagte Selenskyj.

Die EU hat den russischen Raketenangriff auf den Bahnhof von Kramatorsk in der Ostukraine scharf verurteilt. Dies sei „ein weiterer Versuch, Fluchtrouten für diejenigen zu schließen, die diesem ungerechtfertigten Krieg zu entkommen suchen“, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Freitag in Brüssel.

[Lesen Sie außerdem: Was die Welt über das Massaker wissen konnte: Das Grauen von Butscha – eine Rekonstruktion (T+)]

Er warf Russland vor, mit der willkürlichen Attacke gezielt Menschen leiden zu lassen. Am Freitag wollte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew zusammentreffen.

Hunderte Verletzte, mehr als 30 Tote

Dem ukrainischen Geheimdienst SBU zufolge wurden mindestens 39 Menschen getötet - 35 Erwachsene und 4 Kinder. Zuvor war von mindestens 30 Toten und 100 Verletzten die Rede. Auf Videos und Fotos waren leblose Menschen neben zurückgelassenen Koffern und Taschen sowie einem Kinderwagen zu sehen.

Mehr zum Thema EU-Vertreterin will Selenskyj treffen Von der Leyen in Kiew eingetroffen

Kramatorsk liegt in dem Teil des umkämpften ostukrainischen Gebiets Donezk, der von der Ukraine kontrolliert wird. Prorussische Separatisten erheben Anspruch auf das gesamte Verwaltungsgebiet. Die Menschen, die Koffer und Taschen bei sich hatten, wollten aus Angst vor Angriffen die Stadt verlassen. (dpa, AFP)