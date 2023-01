Räumung von Lützerath läuft weiter Aktivisten werfen Polizei Gewalt-Exzesse vor

Die Veranstalter der Proteste gegen den Abriss des Dorfes Lützerath am Samstag haben der Polizei Gewalt-Exzesse vorgeworfen. Es sei eine „hohe zweistellige bis dreistellige Zahl“ von Teilnehmern verletzt worden, sagte am Sonntag eine Sprecherin des Sanitäterdienstes der Demonstranten.

Darunter seien viele schwerverletzte und einige lebensgefährlich verletzte Personen gewesen. Die Verletzungen seien teils durch Pfeffersprays, Schlagstock- und Faustangriffe der Polizisten zustande gekommen. Dabei habe es besonders viele Kopfverletzungen gegeben.

„Die Polizei hat also nicht nur in Einzelfällen, sondern systematisch auf den Kopf von Aktivistinnen und Aktivisten geschlagen“, sagte die Sprecherin. An der Demonstration gegen den Abriss des Dorfes Lützerath zur Kohle-Gewinnung hatten sich am Samstag viele Tausend Menschen beteiligt. Nach Schätzungen der Polizei waren es 15.000, nach Angaben der Veranstalter mindestens 35.000.

Lützerath Lebt/Besetzer*innen veranstalten eine Pressekonferenz am Sonntag im Camp Keyenberg. © Foto: Thomas Banneyer/dpa

Auch eine Sprecherin der Aktivistengruppe „Lützerath lebt“ erhob schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Bei der Demo am Samstag habe es „ein unglaubliches Maß an Polizeigewalt“ gegeben, sagte sie.

Eine Person aus den Reihen der Demonstranten sei in lebensbedrohlichem Zustand ins Krankenhaus gebracht worden. Das Vorgehen bei der Räumung von Lützerath selbst sei rabiat und rücksichtslos.

70 verletzte Polizisten – viele im schlammigen Boden umgeknickt

Die Polizei hatte ihrerseits insgesamt mehr als 70 verletzte Polizisten gemeldet. Die meisten davon seien am Samstag bei den Protestaktionen der Kohle-Gegner verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Verletzungen gingen aber nur zum Teil auf Gewalt durch Demonstranten zurück. Teilweise seien die Beamten zum Beispiel auch im schlammigen Boden umgeknickt.

„Es ist ein Wunder, dass es hier noch keine Toten gegeben hat“, sagte die Sprecherin. Die Polizei weist diesen Vorwurf zurück und versichert, mit äußerster Vorsicht vorzugehen.

Polizei setzt Räumung fort

Währenddessen hat die Polizei am Sonntag die Räumung des besetzten Lützerath fortgesetzt. Höhenretter der Polizei, die an einem Kran befestigt waren, versuchten, zu Aktivisten in Bäumen zu gelangen, wie ein Sprecher sagte.

Nach Polizeiangaben halten sich nur noch wenige Aktivisten in Lützerath auf. Die Zahl der Menschen liege schätzungsweise im einstelligen Bereich, sagte der Sprecher. In einem Tunnel sollen zwei Personen ausharren. Nach Aussage eines Aktivisten vor Ort sind noch etwa 20 Menschen auf dem Gelände.

Blick auf den Tagebau in Lüzerath. © action press / Foto: CHARLES M. VELLA / SOPA

Das Dorf Lützerath, ein Ortsteil von Erkelenz westlich von Köln, ist seit Tagen von der Polizei abgeriegelt und mit einem doppelten Zaun umgeben. Die wenigen Gebäude der Siedlung werden abgerissen, um es dem Energiekonzern RWE zu ermöglichen, die darunter liegende Braunkohle abzubaggern.

Nach Großdemonstration in Keyenberg sind weitere Aktionen geplant

Die Organisatoren und Aktivisten der Großkundgebung am Samstag bei Lützerath haben derweil weitere Proteste gegen die Abbaggerung des Weilers und die Braunkohleverstromung angekündigt. Auf einer Pressekonferenz würdigten die Vertreter von „Ende Gelände“, „Alle Dörfer bleiben“ und „Fridays for Future“ am Sonntag die Teilnahme von Zehntausenden Menschen an dem Protest rund um Lützerath als Zeichen der Hoffnung für den Klimaschatz in Deutschland und weltweit.

Polizisten führen einen Klimaaktivisten in Lützerath vom Gelände. © dpa/Federico Gambarini

In der kommenden Woche sollen weitere friedliche Aktionen „mit der ganzen Bandbreite des zivilen Ungehorsams“ folgen, unter anderem ein Aktionstag am 17. Januar. Darya Sotoodeh von „Fridays for Future“, Christopher Laumanns von „Alle Dörfer bleiben“ und Charly Dietz von „Ende Gelände“ äußerten scharfe Kritik an der schwarz-grünen NRW-Landesregierung. Diese müsse die Räumung stoppen.

„Die Regierung steht alleine da“, sagte Laumanns. Die Mehrheit der Bevölkerung wolle keinen weiteren Braunkohleabbau. Die Zerstörung von Lützerath sei eine „Blamage für Deutschland“, vor allem für die Grünen.

Organisator fordert Entschuldigung der Grünen und Stopp der Räumung

Dietz forderte, die Grünen sollten die Räumung stoppen und sich bei den Menschen für das verursachte Leid entschuldigen. Laumanns verwies auf die Forderung von 500 Wissenschaftlern nach einem Moratorium, da die Erkenntnislage eindeutig sei: „Die Braunkohle wird nicht gebraucht.“

Die Organisatoren nannten die Großkundgebung und die Aktionen zuvor rund um Lützerath eine Zäsur. Es habe sich gezeigt, dass die Menschen die „alten Verträge“ mit der Politik nicht mehr wollten, den Ausstieg aus fossilen Energiegewinnung forderten und keine weiteren Räumungen oder Abbaggerungen akzeptieren.

Veranstalter betonen friedlichen Protest als Aktionskonsens

Egal, wie es mit dem geräumten und weitgehend abgerissenen Ort Lützerath selbst weitergehe, werde der Widerstand fortgesetzt, kündigten sie an. Iza Hoffmann vom Sanitäter-Team der Demonstrationsorganisatoren sprach mit Blick auf die Großkundgebung vom Samstag von einer hohen Zahl verletzter Demonstranten im „zwei- bis dreistelligen“ Bereich und kritisierte unnötige Gewalt durch die Polizei.

Die Veranstalter der Demo betonten, dass sie als Aktionskonsens einen friedlichen und vielfältigen Protest befürworten. Mit Blick auf die Menschen, die sich am Samstag eigenständig abseits der genehmigten Demonstration zur Abrisskante begeben hatten, sagte Laumanns von der Initiative „Alle Dörfer bleiben“, das sei „eine beeindruckende und notwendige Aktion“ gewesen.

Er habe dafür „vollstes Verständnis“. Die Sprecherin von „Ende Gelände“ sagt, es gebe eine sehr weite Bandbreite des zivilen Ungehorsams - der Konsens beinhalte Gewaltfreiheit. Einzelne würden „aus Wut“ aber zu anderen Mitteln greifen. An der Abbruchkante war es zu Konfrontationen mit der Polizei gekommen. (dpa)

