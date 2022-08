Das erste Schiff mit Getreide aus der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges ist zur Inspektion in der Türkei eingetroffen.

Der Frachter „Razoni“ sei mit rund 26.000 Tonnen Mais aus der Ukraine am Schwarzmeer-Eingang der durch Istanbul verlaufenden Meerenge Bosporus angekommen und habe an der zugewiesenen Stelle geankert, teilte das türkische Verteidigungsministerium am Dienstag auf Twitter mit.

Am Mittwoch soll das Frachtschiff unter anderem von Vertretern der UNO, Russlands und der Ukraine inspiziert werden, erklärte der türkische Admiral Özcan Altunbulak, Chef des Koordinationszentrums für Getreideexporte aus der Ukraine, am Dienstag in Istanbul.

Das Schiff war den Angaben zufolge am Montag kurz nach 8 Uhr vom ukrainischen Hafen Odessa gestartet. Ziel ist der libanesische Hafen Tripoli.

Die „Razoni“ sollte ursprünglich Dienstagnachmittag in Istanbul ankommen. Die Verzögerung erklärte der türkische Admiral mit dem Seegang. Das Schiff soll in der Türkei nicht in den Hafen einlaufen, sondern vor Istanbul vor Anker gehen, wo es dann auf offener See inspiziert wird.

Die „Razoni“ befand sich Dienstagmorgen nach Daten der Website „Marine Traffic“ vor der bulgarischen Küste. In der Nacht hatte das Schiff über acht Stunden lang sein automatisches Identifikationssystem abgeschaltet, mit dem seine Route verfolgt werden kann, bevor es sich am Morgen wieder mit dem System verband. Das türkische Verteidigungsministeriums gab keine Begründung für dieses Manöver, durch das das Schiff von den Radarschirmen verschwand.

Am 22. Juli hatten die Ukraine und Russland sich auf ein von der Türkei und den Vereinten Nationen vermitteltes Abkommen zum Getreide-Export geeinigt. Die Ukraine und Russland verpflichten sich darin, sichere Korridore für die Frachtschiffe auf dem Schwarzen Meer zu respektieren und dort auf militärische Aktivitäten zu verzichten. Einen Tag später schoss das russische Militär allerdings Raketen auf den Hafen von Odessa.

Am vergangenen Mittwoch war in Istanbul das im Abkommen vorgesehene Koordinationszentrum für den Getreideexport eröffnet worden. Dort sollen Vertreter der Ukraine und Russlands sowie der Türkei und der Vereinten Nationen künftig gemeinsam die sichere Durchfahrt ukrainischer Frachtschiffe auf den festgelegten Routen überwachen. Die Schiffe sollen außerdem in Istanbul bei ihrer Ankunft und Abfahrt inspiziert werden, um heimliche Waffenlieferungen zu verhindern. (AFP,dpa)