Rund anderthalb Stunden lang standen sich die drei Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen in ihrem ersten TV-Triell gegenüber und stiegen somit in die heiße Phase des Wahlkampfes ein. Nach der Sendung von RTL und ntv beanspruchten Vertreterinnen und Vertreter der Parteien von Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz den Sieg für sich.

Der ehemalige Unions-Fraktionschef Friedrich Merz, der Laschet im CDU-internen Wettkampf um die Spitzenkandidatur unterlegen war, schrieb auf Twitter: „Armin Laschet ist richtig gut heute Abend. So wird der Wahlkampf in der Schlussphase für die Union entschieden.“

Auch CSU-Chef Markus Söder, der im Rennen um die Unions-Kanzlerkandidatur zugunsten Laschet das Nachsehen hatte, äußerte sich angetan vom Abend für CDU und CSU. „Starker Auftritt und klarer Sieg von Armin Laschet“, twitterte der bayerische Ministerpräsident.

Da sich die Union allerdings jüngsten Umfragen zufolge vier Wochen vor der Bundestagswahl im Abwärtstrend befindet, forderte der stellvertretende CDU-Vorsitzende Jens Spahn einen Strategiewechsel im Wahlkampf. „Wir brauchen einen Wahlkampf, der die Unterschiede klarer macht“, sagte der Gesundheitsminister am Sonngtag bei „Bild TV“. Zudem müsse die Union mehr auf das Team hinter Laschet zu setzen. „Wir haben gute Leute, die die Union als Team auch ausmachen“, sagte Spahn.

Wie Vertreterinnen und Vertreter der Unionsparteien sahen sich auch die Grünen mit ihrer Spitzenkandidatin als beste Alternative bestätigt. Bundesgeschäftsführer Michael Kellner schrieb auf Twitter von einem „fulminanten Aufritt“ Baerbocks, die ihre „Chance gesehen und genutzt“ habe.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt twitterte: „Fazit nach diesem Triell: Scholz lebt nach dem Motto ‚Wer nichts sagt, sagt auch nichts Falsches‘ und Laschet windet sich aus der Verantwortung, wo es nur geht. Einen echten Aufbruch in einen klimagerechten Wohlstand gibt es nur mit Annalena Baerbock. Unser Land kann so viel mehr!“

Bei der SPD sahen die Genossinnen und Genossen von Olaf Scholz ihren Spitzenkandidaten klar im Vorteil. SPD-Generalsekretär sprach auf Twitter von „Scholz mit Kanzlerformat“, der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher bilanzierte: „Viele Ansagen, aber nur einer mit einem klaren Plan.“

Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, schrieb auf Twitter: „Das Kanzleramt ist kein Praktikumsplatz. Olaf Scholz ist der Einzige mit der notwendigen Regierungserfahrung in Bund & Land. Er hat sachlich & souverän gezeigt, warum er der richtige Kanzler für Deutschland ist. Er hat einen Plan für unser Land.“

Zwar habe es bei dem Triell „zu viele Symbolthemen, zu wenig Politik“ gegeben, twitterte zudem Parteichefin Saskia Esken. Dennoch sei es Scholz „gelungen, aufzuzeigen worauf es ankommt: Ernsthaftigkeit in der Debatte, Demut gegenüber der Aufgabe und die Ambition, das Land moderner und gerechter und das Leben vieler Menschen besser zu machen“.

Die wichtigsten Tagesspiegel-Artikel zur Bundestagswahl 2021:

Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, konnte die Euphorie der anderen Parteien nicht teilen. „Das Triell bot eine Debatte an den wirklichen Problemen der Menschen vorbei“, sagte Bartsch der „Rheinischen Post“. Zudem monierte er viel Phrasendrescherei.

Mehr zum Thema Die Triell-Bilanz Drei Mal Nein zum Start, dann macht Scholz auf Merkel

Das Triell am vergangenen Sonntag war das erste von drei Veranstaltungen in diesem Dreier-Format. Am Sonntag, den 12. September, folgt das nächste bei ARD und ZDF. Eine Woche später geht es am 19. September bei ProSieben, Sat.1 und Kabeleins in die dritte Runde. Einen Überblick zu den Triellen finden Sie hier. (Tsp)