Im Streit um die Rechtsstaatlichkeit in Polen hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Herabsetzung des Rentenalters für polnische Richter für unzulässig erklärt. Die neue Ruhestandsregelung von 2017 diente der polnischen Regierung dazu, missliebige Richter aufs Abstellgleis zu schicken. Die EU-Kommission hatte gegen die Regelung in einem Vertragsverletzungsverfahren geklagt.

Gesetz stammt aus dem Jahr 2017

Im Juli 2017 hatte Polen ein Gesetz erlassen, das neue Ruhestandsregelungen für Richter enthielt. Demnach wurde das Ruhestandsalter für Richter an den ordentlichen Gerichten, Staatsanwälte und Richter am Obersten Gericht in Warschau auf 60 Jahre für Frauen und 65 Jahre für Männer abgesenkt. Zuvor hatte das Rentenalter für beide Geschlechter bei 67 Jahren gelegen. Nach dem Urteil des EuGH verstößt die neue Ruhestandsregelung gegen das Recht der Europäischen Union.

Für unzulässig erklärte der Europäische Gerichtshof zudem eine Regelung, der zufolge der Justizminister in Warschau über die Verlängerung des Dienstalters einzelner Richterinnen und Richter entscheiden kann. Damit könnte beabsichtigt sein, „es dem Justizminister zu ermöglichen, bestimmte Gruppen von bei den polnischen ordentlichen Gerichten tätigen Richtern, wenn sie das Regelruhestandsalter erreicht haben, willkürlich aus dem Dienst zu entfernen und gleichzeitig einen anderen Teil dieser Richter im Amt zu belassen“, hieß es in der Urteilsbegründung. (Az.: C-192/18)

Verfahren zum Entzug der Stimmrechte

Wegen der Rechtsstaats-Verstöße hatte die EU-Kommission im Dezember 2017 gegen Polen ein Verfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrages eingeleitet. Theoretisch kann das Verfahren zum Entzug des Stimmrechts in der EU führen. Dies ist allerdings eher unwahrscheinlich, da dazu die Einstimmigkeit unter den übrigen EU-Mitgliedern nötig ist.