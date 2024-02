Reform der Steuerklassen Worauf Paare sich einstellen müssen

Einfacher, weniger bürokratisch, mehr Fairness – so hat die Ampel begründet, warum sie die sechs Steuerklassen um zwei reduzieren will. „Im Zuge einer verbesserten digitalen Interaktion zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung werden wir die Kombination aus den Steuerklassen III und V in das Faktorverfahren der Steuerklasse IV überführen“, heißt es im Koalitionsvertrag.

Aber seither ist wenig geschehen. Das zuständige Bundesfinanzministerium (BMF) hat noch nichts geliefert. In den einschlägigen Verbänden ist von einem Gesetzentwurf nichts bekannt. Aber Vorarbeiten laufen, versichert Christian Lindners Ministerium.

„Die erforderlichen steuergesetzlichen Änderungen sind zwischenzeitlich im fachlichen Austausch mit allen Beteiligten vorbereitet“, sagte ein Sprecher dem Tagesspiegel. „Aktuell laufen abschließende Gespräche und Abstimmungen für die Umsetzung des Auftrags aus Koalitionsvertrag in einem der nächsten Gesetzgebungsverfahren.“

Mehrheit der Paare betroffen

Die Rede ist davon, dass es im Sommer so weit sein könnte. Für die Steuerzahler wird sich in diesem Jahr aber wohl nichts ändern. „Der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung des Verfahrens ist vorrangig von den erforderlichen IT-Arbeiten nach Abschluss des parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens abhängig“, heißt es aus dem BMF. Und das wird nach Vorlage eines Gesetzentwurfs noch Monate dauern.

Betroffen sind dann etwa 14 Millionen Steuerpflichtige. Es ist die Mehrheit der Paare, ob nun Ehe oder Lebenspartnerschaft. Zwar ist die offizielle Statistik nicht ganz aktuell – das Ministerium legt in seiner neuesten Datensammlung die Zahlen von 2018 vor. Aber massive Änderungen seither sind unwahrscheinlich. Insgesamt haben damals 10,2 Millionen Lohnsteuerpflichtige die Steuerklasse III gewählt, 3,8 Millionen die Steuerklasse V.

Ein Indiz, warum das so ist, ergibt schon der Blick auf die Geschlechterverteilung. Denn die Steuerklasse III wird zu etwa vier Fünfteln von Männern gewählt, die Steuerklasse V aber weitgehend von Frauen. Die verdienen oft weniger als der männliche Partner – wegen der Berufswahl, wegen Auszeit für die Familie, wegen Teilzeitarbeit. Früher war das mehr der Fall, heute sind die Unterschiede geringer. Aus den Zahlen ergibt sich allerdings auch, dass Alleinverdienerehen oder -partnerschaften nach wie vor häufig sind – meist weil die Frauen gar nicht arbeiten oder jedenfalls nicht lohnsteuerpflichtig sind.

Starke Lohnunterschiede

Laut Steuerexperten wird die Kombination III/V in der Regel gewählt, wenn die Einkommen stark auseinanderliegen. Der oder die mit dem höheren Einkommen wählt III, die oder der andere V. Und weil das im Internet häufig auch so dargestellt wird, machen es eben auch viele so, selbst wenn es für die meisten Paare gar keinen Unterschied macht zur ebenfalls möglichen Kombination IV/IV.

Denn die Gesamtsteuerlast von zusammen veranlagten Paaren lässt sich mit der Wahl der Steuerklassen nicht verringern. So liefert die Kombination III/V auch keinen finanziellen Vorteil, wenn Frauen in Teilzeit gehen, weil der Partner deutlich mehr verdient. Aber die hohe Zahl derer, die sich für III/V entscheiden, deutet darauf hin, dass dennoch Vorteile in der Kombination gesehen werden.

Elterngeld, Arbeitslosengeld

Und einige Gründe gibt es auch. Einer betrifft all jene, die vor der Entscheidung stehen, ob sie demnächst Elterngeld beantragen wollen oder Arbeitslosengeld beantragen müssen. Denn das wird nach dem Nettoeinkommen berechnet. Die Kombination IV/IV hat keinen Einfluss darauf, was die jeweiligen Partner netto erhalten. Wohl aber die Wahl der Steuerklassen III und V.

14 Millionen Steuerpflichtige sind betroffen.

Wer III wählt, hat netto mehr – wer dann V nehmen muss, hat netto weniger. Das hat einen einzigen Grund: Der individuelle Grundfreibetrag (derzeit 11.604 Euro) wird in der Kombination nicht den Partnern einzeln zugeordnet, sondern denjenigen, für die das Finanzamt auf Antrag die Steuerklasse III vermerkt hat. Das bringt einen deutlichen Nettovorteil – und einen erheblichen Nettonachteil für den Partner in Klasse V.

In einer Alleinverdienerpartnerschaft ist es also durchaus klug, wenn sich der arbeitende Partner in Steuerklasse III eintragen lässt, wenn Arbeitslosigkeit einkalkuliert wird oder auch nur Kurzarbeitergeld. Weil III eben mehr Netto bedeutet.

Nachzahlungen häufig

Ein kleiner Vorteil ergibt sich unter Umständen auch, wenn man die etwas größere Nettosumme, die sich aus der Veranlagung in Steuerklasse III ergibt, übers Jahr anlegt. Dann hat man einen Zins- oder auch Spekulationsgewinn, der mit 25 Prozent pauschal besteuert wird.

Die restliche Summe geht allerdings zumindest zum Teil auch an den Fiskus, denn die Kombination III/V führt oft dazu, dass das Finanzamt nach der Steuererklärung eine Nachzahlung verlangt. Die ergibt sich immer dann, wenn der Nettovorteil in Klasse III den Nettonachteil in Klasse V deutlich übersteigt. Wenn das dauerhaft der Fall ist, kann es dann auch zu einer Steuervorauszahlung kommen.

Das Ehegattensplitting wird bei der kleinen Reform nicht angetastet, es wird ja unabhängig von der Wahl der Steuerklassen angewendet. Es soll nach dem Plan des Finanzministeriums nun aber in aller Regel schon als Voreinstellung im laufenden Steuereinzug angewendet und nicht erst mit der Steuererklärung berechnet werden. Das versteckt sich hinter dem Begriff Faktorverfahren, das sich bisher auf Antrag auch schon nutzen lässt.

„Ziel der Reform des Lohnsteuerabzugsverfahrens für Ehegatten/Lebenspartnerinnen und -partner ist, dass die steuermindernde Wirkung des Splitting-Verfahrens bereits beim monatlichen Lohnsteuerabzug für den eigenen Arbeitslohn berücksichtigt werden kann“, sagte der BMF-Sprecher. Die höhere Besteuerung in der Steuerklasse V könne damit vermieden werden. „Dadurch wird insgesamt eine gerechtere Verteilung der Lohnsteuerbelastung entsprechend des jeweils bezogenen Arbeitslohns erreicht.“

Das neue Faktorverfahren kann durch einmaligen Antrag gewählt werden – wer bisher die Kombination III/V hatte, bekommt es automatisch zugeteilt. „Das Faktorverfahren wird so lange für den Lohnsteuerabzug angewendet, wie dies von beiden Partnern gewünscht wird“, heißt es aus dem Finanzministerium.