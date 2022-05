CDU und Grüne wollen kommende Woche Sondierungsgespräche über eine mögliche Koalition in Nordrhein-Westfalen aufnehmen. Gremien beider Parteien hätten sich am Sonntag dafür ausgesprochen, wie CDU und Grüne am Abend mitteilten. Mehr dazu in Kürze. In den vergangenen Tagen hatten sich die Grünen bereits zu jeweils einem Gespräch mit CDU und SPD getroffen. Der Austausch war von allen Seiten positiv bewertet worden. Als formale Sondierung wollen die Parteien ihre Gespräche noch nicht verstanden wissen.

Schwarz-Grün gilt als die wahrscheinlichste Option für die nächste Landesregierung. Es wäre in NRW das erste Bündnis beider Parteien. Rechnerisch wäre aber auch eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP möglich. Sie gilt aber nur als zweite Wahl für den Fall, dass die beiden Wahlsiegerinnen, CDU und Grüne, nicht zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen sollten. Bis dahin steht die FDP nicht für formale Sondierungen mit anderen Parteien zur Verfügung. (dpa)