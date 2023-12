Regierung gibt Details bekannt Ampel-Spitzen erzielen Einigung im Haushaltsstreit

Am Ende war noch eine Nachtsitzung nötig: Vier Wochen haben die Spitzen der Ampel-Koalition nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts über eine Lösung der Haushaltskrise verhandelt – am frühen Mittwochmorgen wurde offenbar eine gefunden. Wenige Stunden später standen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) schon vor den Journalisten.

Scholz sprach von „vertrauensvollen und konstruktiven“ Gesprächen, um dann gleich die Botschaft des Tages zu verkünden: Die „Regierung hält an ihren Zielen fest“, sagte er mit Blick auf den klimaneutralen Umbau des Landes und die Unterstützung für die Ukraine. Nachsatz: „Wir müssen allerdings mit weniger Geld auskommen. Es geht auch um Kürzung und Einsparung.“

Sehen Sie hier die Statements von Scholz, Lindner und Habeck ab 12 Uhr im Live-Stream:

Konkret heißt das: Der Klima- und Transformationsfonds (KTF) soll das zentrale Instrument des klimafreundlichen Umbaus bleiben. Der Fonds werde aber für 2024 um zwölf Milliarden Euro gekürzt, sagt Kanzler Olaf Scholz. Bis 2027 würden die Kürzungen sich auf 45 Milliarden Euro belaufen. Das Gesamtvolumen des Fonds betrage bis dann aber etwa 160 Milliarden Euro.

Was vorab schon durchsickerte: Offenbar will die Bundesregierung die Schuldenbremse im Haushalt 2024 zunächst nicht aussetzen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch aus den Koalitionskreisen in Berlin.

Nächtlicher Nervenkrieg

Der Einigung am Mittwoch waren zähe Verhandlungen vorangegangen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) sind zuvor am Dienstagvormittag im Kanzleramt zusammengekommen, nachdem sie ihr Gespräch in der vorhergegangenen Nacht zum wiederholten Mal vertagt hatten. Später holten sie die Ampel-Fraktionschefs dazu, sprachen selbst in ihren Fraktionen und zogen sich dann wieder im kleinen Kreis ins Kanzleramt zurück.

Die „Bild-Zeitung“ will aus Regierungskreisen von einem „Nervenkrieg“ erfahren haben. Letzte Details sollen erst um 6 Uhr morgens geklärt worden sein, berichtet die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“.

Sicher ist nun, dass der Haushaltsausschuss im Bundestag zügig über den Haushalt für das kommende Jahr abstimmen kann. Dann wäre der Etat noch vor Weihnachten zumindest so weit beschlossen, dass die Koalition von einer Klärung des heftigen Streits noch in diesem Jahr sprechen kann.

Klappt der Beschluss noch in diesem Jahr?

Ob ein Beschluss in dritter Lesung im Plenum des Bundestags in diesem Jahr noch klappen kann, ist dagegen unsicher. Ohnehin müsste dann der Bundesrat vor Weihnachten oder zwischen den Jahren zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Zu rechnen ist daher eher mit dem endgültigen Beschluss im Januar. Die damit notwendige vorläufige Haushaltsführung wäre dann aber relativ kurz.

Warum haben Scholz, Habeck und Lindner so lange gebraucht zur Verständigung? Obwohl doch Lindner schon vor zwei Wochen hatte durchblicken lassen, dass es nur um ein Loch von 17 Milliarden Euro geht – also gut drei Prozent des Gesamthaushalts.

Eine Antwort: Das Trio besprach gar nicht allein den Etat für das kommende Jahr, sondern musste schon den Haushalt für 2025 in den Blick nehmen. Im Mittelpunkt steht nach dem ersatzlosen Wegfall von 60 Milliarden Euro durch das Karlsruher Urteil die Finanzierung der Investitionen in den Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft, also die Projekte im Klima- und Transformationsfonds (KTF). Der spielte im Nachtragsetat für 2023, gerade schnell verabschiedet, gar keine Rolle – weil die Koalition trotz des Wegfalls der Milliarden in diesem Jahr beim KTF problemlos über die Runden kommt.

Das hat erstens damit zu tun, dass er nicht allein aus Kreditermächtigungen gespeist wird, sondern auch Einnahmen aus dem Emissionshandel. Zweitens hat sich im Fonds eine Rücklage angesammelt. Und drittens ist wie jedes Jahr ein Großteil der eingeplanten Mittel gar nicht abgeflossen.

Was hat den Haushaltsstreit ausgelöst? Letztlich war dies das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von Mitte November. Die Karlsruher Richter haben 60 Milliarden Euro aus dem Klimafonds KTF gestrichen, weil diese auf verfassungswidrige Weise dorthin transferiert wurden. Die Ampel will nun auch andere Nebenhaushalte auf eine neue Grundlage stellen, die vor Gericht standhält. Das hat auch Folgen für den normalen Haushalt. Hier müssen plötzlich neue Prioritäten gesetzt und Puffer geschaffen werden.

Auch 2024 ist im KTF dank der Rücklage noch ein Puffer vorhanden, und wenn die Ist-Zahlen des Jahres 2023 für die Planung im kommenden Jahr angesetzt würden (statt eines überhöhten Solls wie üblich), dann käme man wohl auch einigermaßen hin ohne massive Umschichtungen. Aber 2025 ist Schluss – dann erst bringt das Karlsruher Urteil den KTF tatsächlich ins Kippen.

Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen, kommt zu den Gesprächen ins Bundeskanzleramt.

Lindner hatte unlängst in einem Brief an die Ampel-Abgeordneten darum gebeten, sich beide Etats im Zusammenhang anzuschauen. Im März muss der Finanzminister die Eckwerte für 2025 vorlegen. Daher hatten Scholz, Habeck und Lindner durchaus Anlass, sich ein wenig mehr Zeit zu nehmen.

Wo will die Ampel sparen?

Zu welcher Lösung sich Scholz, Habeck und Lindner durchrangen, wurde zunächst nicht bekannt. Im Gespräch war unter anderem die Aussetzung der Schuldenbremse auch für das Jahr 2024. Dabei dürfte es sich um den größten Streitpunkt gehandelt haben. Berichten zufolge soll dies nun nicht passieren.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll aber noch geprüft werden, Fluthilfen für das Ahrtal ähnlich wie in diesem Jahr auszunehmen. SPD und Grüne hatten gefordert, wegen des Ukraine-Kriegs erneut eine Notlage zu erklären und etwa für die direkten Unterstützungsleistungen des von Russland angegriffenen Lands Kredite aufzunehmen.

FDP-Fraktionschef Christian Dürr sieht keine rechtlichen Voraussetzungen zur Erklärung einer Notlage.

Lindner hatte sich zuvor schon nicht überzeugt gezeigt. Auch FDP-Fraktionschef Christian Dürr hatte am Dienstag betont, er sehe nicht die rechtlichen Voraussetzungen zur Erklärung einer Notlage.

Ebenfalls debattiert wurde harte Sparrunden in verschiedenen Bereichen. Die FDP wollte vor allem Sozialleistungen und bestimmte Subventionen überprüfen. Umstritten war etwa die geplante Erhöhung des Bürgergelds. Auch die Kindergrundsicherung, die 2025 starten soll, könnte weiter aufgeschoben werden.

Paus: Kindergrundsicherung wird kommen

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) geht allerdings nicht davon aus, dass es im Haushalt Abstriche bei der Kindergrundsicherung geben werde. Das Projekt sei im parlamentarischen Beratungsverfahren. „Und ja, die Kindergrundsicherung wird kommen, die Kindergrundsicherung stand auch überhaupt nicht zur Debatte.“ Eine Verschiebung des Starts nach hinten würde auch kein Geld sparen, sagte Paus am Mittwoch im RTL/ntv „Frühstart“.

Lisa Paus, Bundesministerin für Familie, rechnet mit keinen Abstrichen bei der Kindergrundsicherung

Dass die Bundesregierung eine Stellungnahme zu einer möglichen Verschiebung herausgegeben hatte, habe keine haushaltstechnischen Gründe. Arbeitsagentur und Bundesrat hätten das Ministerium aufgefordert, über den Zeitplan nachzudenken. „Genau das tun wir, wir denken genau darüber nach und reden mit der Bundesarbeitsagentur, wie wir gut und sicher und schnell die Kindergrundsicherung an den Start bringen.“

Die Ministerin geht zudem davon aus, dass sich beim Elterngeld an den neu angeregten Obergrenzen von 200.000 Euro und dann 175.000 Euro nichts ändern werde. „Meines Wissens gibt es dazu keine neuen Entwicklungen, keine Änderungen.“

Kanzler Scholz schloss zuvor einen Kahlschlag bei Sozialleistungen aus – in der SPD hieß es aber zugleich, über die Zielgenauigkeit der Leistungen werde man sprechen müssen.

Die Grünen plädierten für einen Abbau klimaschädlicher Subventionen, zu denen nach ihrer Einschätzung etwa Steuervorteile für Diesel und Betriebe der Land- und Forstwirtschaft gehören. Das würde dem Staat mehr Einnahmen und dadurch mehr Spielraum bringen. (Mit dpa, KNA, Reuters)