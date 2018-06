Problem Italien?

Leif-Erik Holm (AfD) warnt vor Problemen in der Eurozone. Die neue Regierung in Italien plane Mehrausgaben und Steuersenkungen. "Würden Sie auch in einem Fall Italien das Bail -Out-Verbot missachten und ein weiteres Land auf Kosten der Steuerzahler retten?", fragt er.

Merkel erinnert an die Griechenland-Verhandlungen. Die seien zwar sehr hart gewesen, hätten aber zu einem guten Ergebnis geführt. Nun würde die Bundesregierung auch mit Italien in Gespräche gehen und betonen, dass eine EU darauf beruht, dass sich alle an die Regeln halten.