In Myanmar hat die Armee wieder die Macht an sich gerissen. Die Streitkräfte erklärten am Montag in ihrem eigenen Fernsehsender, sie hätten die Kontrolle über das Land übernommen. Die Armee rief einen einjährigen Notstand aus.

Zuvor waren die bisherige De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi und Präsident Win Myint vom Militär festgenommen worden, wie die Partei Nationale Liga für Demokratie (NLD) mitteilte. Ob die Politiker festgenommen oder unter Hausarrest gestellt wurden, war zunächst unklar.

Der frühere General und bisherige Vize-Präsident Myint Swe fungiere nun als Übergangsstaatsoberhaupt, hieß es. Die eigentliche Macht liegt demnach aber bei Armeechef Min Aung Hlaing, der während des für die Dauer eines Jahres ausgerufenen Notstands die oberste Befehlsgewalt inne hat.

Auf den Straßen der Hauptstadt Naypyidaw und der größten Stadt Yangon patrouillierten am Montag Soldaten. Telefonleitungen und das Internet in Naypyidaw wurden Berichten zufolge gekappt. Berichte über gewaltsame Zwischenfälle gab es zunächst nicht.

Ein AFP-Reporter beobachtete, dass das Militär die Kontrolle über das Rathaus der Wirtschaftsmetropole Rangun übernahm. Der Journalist sah fünf Militär-Lkw auf dem Gelände des Rathauses. Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die dort zur Arbeit eintrafen, wurden von Soldaten fortgeschickt.

Regierungspartei ruft zu Protesten auf

Zwischen der zivilen Regierung und dem mächtigen Militär hatte es seit längerem Spannungen gegeben wegen - bislang unbelegten - Vorwürfen des Wahlbetrugs bei der Parlamentswahl vom November. Die NLD hatte die Abstimmung klar gewonnen, das Militär weigerte sich jedoch, das Ergebnis anzuerkennen. Nach den ursprünglichen Planungen hätte das neue Parlament am Montag erstmals zusammenkommen sollen.

Nach Angaben der Regierungspartei NLD rief Aung Suu Kyi zu Protesten gegen den Militärputsch auf. "Die Maßnahmen des Militärs sind Maßnahmen, um das Land zurück in die Diktatur zu führen", heißt es in einer am Montag von der NLD veröffentlichten Stellungnahme von Suu Kyi. "Ich bitte die Menschen dringend, dies nicht zu akzeptieren und mit ganzem Herzen gegen den Putsch der Militärs zu protestieren."

Die bisherige De-facto-Regierungschefin Aung Suu Kyi und Präsident Win Myint wurden vom Militär festgenommen. Foto: AFP

Die Regierungen der USA und Australiens forderten die Freilassung Suu Kyis und anderer Politiker. Das Militär müsse „den Willen des Volkes von Myanmar respektieren, der bei den demokratischen Wahlen vom 8. November zum Ausdruck gebracht wurde“, forderte US-Außenminister Antony Blinken am Sonntagabend (Ortszeit). „Die Vereinigten Staaten stehen an der Seite der Menschen in Myanmar bei ihrem Streben nach Demokratie, Freiheit, Frieden und Entwicklung. Das Militär muss diese Schritte rückgängig machen.“ Präsident Joe Biden wurde nach Angaben des Außenministeriums über die Situation in dem südostasiatischen Land informiert.

Die USA würden gegen die Verantwortlichen für die jüngsten Maßnahmen vorgehen, sollten die Schritte nicht rückgängig gemacht werden, warnte die Sprecherin des Weißen Hauses in Washington, Jen Psaki. Auch sie wandte sich gegen alle Versuche, den Ausgang der Wahlen in Myanmar zu verändern.

Alle festgenommenen Zivilpolitiker müssten "unverzüglich" freigelassen werden, forderte auch die australische Außenministerin Marise Payne. Sie warnte, das Militär in Mynamar versuche, erneut die "Kontrolle" über das Land zu übernehmen. Payne appellierte an die myanmarische Armee, die rechtsstaatliche Ordnung zu respektieren.

UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte die Übernahme der Regierungsmacht und die Aufhebung der Gewaltenteilung durch das Militär. „Diese Entwicklungen bedeuten einen schweren Schlag für die demokratischen Reformen in Myanmar“, ließ der UN-Chef über seinen Sprecher mitteilen. Die NLD habe bei der Wahl ein „starkes Mandat“ des Volkes in Myanmar bekommen, das sich nach Demokratie, Frieden, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit sehne.

EU-Ratspräsident Charles Michel verurteilte den Staatsstreich des Militärs in Myanmar „aufs Schärfste“. Er fordere die Freilassung aller, „die bei Razzien im ganzen Land unrechtmäßig festgenommen wurden“, schrieb Michel am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. „Der Ausgang der Wahlen muss respektiert werden.“

„Die Bevölkerung von Myanmar will Demokratie“, schrieb der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell auf Twitter. „Die EU steht ihnen zur Seite.“

Der britische Außenminister Dominic Raab twitterte: „Großbritannien verurteilt den Ausnahmezustand in Myanmar und die rechtswidrige Inhaftierung von Vertretern der zivilen Regierung und der Bevölkerung durch das Militär.“ Der Wille der Bevölkerung in Myanmar müsse respektiert werden. England war einst Kolonialmacht im heutigen Myanmar.

Armeechef Min Aung Hlaing hatte am Mittwoch erklärt, dass die Verfassung des Landes unter bestimmten Bedingungen "aufgehoben"... Foto: Reuters/Soe Zeya Tun

An diesem Montag hatte das neugewählte Parlament erstmals zusammentreten sollen. Es war erwartet worden, dass die NLD das Regierungsmandat von Suu Kyi um weitere fünf Jahre verlängern würde.

In den vergangenen Tagen hatten jedoch auch die Spekulationen über einen möglicherweise bevorstehenden Militärputsch zugenommen. Genährt worden waren diese Spekulationen durch Äußerungen von Armeechef Min Aung Hlaing. Dieser hatte am Mittwoch erklärt, dass die Verfassung des Landes unter bestimmten Bedingungen "aufgehoben" werden könne.

Die Parlamentswahl im November war erst der zweite demokratische Urnengang in Myanmar seit dem Ende der Militärdiktatur vor zehn Jahren. Die Streitkräfte spielen in Politik und Wirtschaft des südostasiatischen Landes seit der Unabhängigkeit im Jahr 1948 eine starke Rolle. So ist laut Verfassung ein Viertel aller Abgeordnetenmandate der Armee vorbehalten.

Armeeangehörige im Rathaus von Yangon. Das Militär hat in Myasnmar die Macht übernommen und den Notstand ausgerufen. Foto: Reuters

Die Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi hatte sich bei der Parlamentswahl eine zweite Amtszeit in dem Land mit knapp 54 Millionen Einwohnern gesichert. Ihre Partei NLD holte nach offiziellen Angaben die absolute Mehrheit, die Wahlbeteiligung lag über 70 Prozent.

Doch auch nach der Wahl blieb Suu Kyi auf die Kooperation mit dem Militär angewiesen. Ein Viertel der Sitze in den Parlamentskammern blieb für die Streitkräfte reserviert. So steht es in der Verfassung von 2008, die die Junta aufgesetzt hatte, um auch nach der Einleitung demokratischer Reformen nicht entmachtet zu werden.

Suu Kyi galt lange als Kämpferin für die Demokratie

Wegen einer anderen Klausel konnte Suu Kyi nicht Präsidentin werden, sondern regierte als Staatsrätin und somit De-Facto-Regierungschefin das frühere Birma. Ohne das Militär sind auch Verfassungsänderungen nicht möglich, zudem kontrollierte es bislang schon die wichtigsten Ministerien.

Seit der Unabhängigkeit regierte die Armee das Land insgesamt fast fünf Jahrzehnte lang. Militärputsche gab es bereits in den Jahren 1962 und 1988. Suu Kyi stand während der Militärherrschaft insgesamt 15 Jahre lang unter Hausarrest.

Die Politikerin wurde früher im Westen als Kämpferin für die Demokratie verehrt und erhielt 1991 den Friedensnobelpreis. Ihr Ruf im Ausland hat aber in den vergangenen Jahren wegen der Verfolgung der muslimischen Minderheit der Rohingya stark gelitten. In Myanmar sehen viele in der früheren Demokratie-Ikone aber weiterhin eine Heldin. (AFP, dpa)