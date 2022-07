Um die Nachfolge des scheidenden britischen Premierministers Boris Johnson bewerben sich nun noch acht Politiker der konservativen Tories. Der Vorsitzende des für die Wahlorganisation zuständigen Ausschusses, Graham Brady, teilte am Dienstagabend in London mit, acht Bewerber hätten bei ihrer Kandidatur die notwendige Unterstützung von mindestens 20 Tory-Abgeordneten vorweisen können.

Von Mittwoch an sollen nun mehrere Wahlrunden abgehalten werden, so dass spätestens am 22. Juli, dem Beginn der parlamentarischen Sommerpause in Großbritannien, nur noch zwei Kandidaten übrig bleiben. Danach obliegt die Wahl des Johnson-Nachfolgers den Mitgliedern der Tory-Partei. Am 5. September soll der neue Parteivorsitzende benannt werden, der dann auch das Amt des Regierungschefs von Johnson übernimmt.

Zu den acht Kandidaten zählen unter anderen der ehemalige Finanzminister Rishi Sunak, der amtierende Finanzminister Nadhim Zahawi, Außenministerin Liz Truss, die ehemalige Verteidigungsministerin Penny Mordaunt oder auch der ehemalige Außenminister Jeremy Hunt.

Johnson war am vergangenen Donnerstag durch eine parteiinterne Revolte zum Rücktritt als Parteivorsitzender gezwungen worden, was auch das Aus für sein Regierungsamt bedeutete. Er will aber noch bis zur Bestimmung des Nachfolgers im Amt bleiben.

Die dreijährige Amtszeit Johnsons war vom Brexit geprägt, dessen Vollzug zu seinen zentralen Wahlversprechen zählte, von den Folgen der Corona-Pandemie sowie zahlreichen Affären und Skandalen, die letztlich zum politischen Aus für den umstrittenen Premier führten. (AFP)