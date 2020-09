Das hat der langjährige starke Mann Polens nun von seiner Katzenliebe. Das Tierschutzgesetz war ein persönliches Anliegen des PiS-Parteichefs Jaroslaw Kaczynski. Er lebt in seiner Warschauer Etagenwohnung mit zwei Katzen zusammen. Hier einige Bilder. Das Gesetz verschärft die Auflagen für die Tierhaltung, verbietet die Zucht von Pelztieren in Käfigen und schränkt Ritualschlachtungen wie das so genannte Schächten für jüdische und muslimische Kunden ein.

Wenn der "Präses", wie sie ihn in Polen respektvoll nennen, etwas vorgibt, dann geschieht das auch. So jedenfalls die bisherige Erfahrung. Kaczynski verdankt seine Autorität dem Ruf, dass er seine Partei PiS mit sicherer strategischer Hand von Erfolg zu Erfolg führt.

Doch diesmal hat er sich verrechnet. Die Koalitionspartner der Hauptregierungspartei PiS, die Kleinparteien Solidarisches Polen unter Justizminister Zbigniew Ziobro und Porozumienie (Verständigung) unter Jaroslaw Gowin, stimmten gegen die Regierungsvorlage. Sie haben nur je ein Zehntel so viele Sitze wie die PiS, aber ohne sie hat die Regierung keine Mehrheit. Auch mehrere PiS-Abgeordnete stellten sich gegen ihre Führung.

Die Opposition führt die Regierung vor

Das Tierschutzgesetz wurde zwar verabschiedet, aber nur dank der Stimmen der Opposition. "Die Regierungsmehrheit existiert de facto nicht mehr", fasst PiS-Fraktionschef Ryszard Terlecki, sichtbar konsterniert, die Entwicklung zusammen. Nun jagt eine Krisensetzung die nächste: Ist die Regierung noch zu retten? Was wären die Alternativen?

Will Nachfolger werden: Justizminister Zbigniew Ziobro. Foto: via REUTERS

Wenige Monate nach ihren deutlichen Siegen in der Präsidentenwahl und zuvor in der in der Parlamentswahl droht Polens nationalpopulistischer Regierungskoalition der Zerfall. Noch schwerer wiegt wohl: Die Autorität des Präses, der die Koalition zusammenhielt und gegen den kaum jemand in seinem Lager wagte aufzubegehren, ist nun angeschlagen

Der offene Streit um Kaczynskis Nachfolge hat begonnen

Bei näherem Hinsehen war genau das die Absicht des Justizministers Ziobro. Seit längerem schwelt der Nachfolgestreit, wer den 71-jährigen Kaczynski als Führungsfigur früher oder später beerben wird: der konservative Ziobro oder der liberalere Ministerpräsident Mateusz Morawiecki? Nun sah Ziobro seine Gelegenheit, sich als geeigneter Nachfolger zu profilieren.

Liberalere Alternative: Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Foto: AFP

Dazu trug ein weiteres Vorhaben bei. Kaczynski beabsichtigte eine Regierungsumbildung. Die Zahl der Ministerien soll von 20 auf 12 sinken. Das verringert die Möglichkeiten für die Chefs der beiden kleineren Koalitionsparteien, Ziobro und Gowin, sich durch Postenvergabe die innerparteiliche Loyalität zu sichern.

Der Präses fühlte sich nach seinen Wahlsiegen zu sicher

Hat der erfahrene Machtpolitiker Kaczynski diese Gefahr übersehen? Gewiss nicht. Doch er fühlte sich durch die jüngsten Wahlsiege gestärkt. Er glaubte, dass Ziobro und Gowin in dieser Lage das Risiko von Neuwahlen scheuen würden. Mit denen drohte die PiS für den Fall eines Bruchs der Koalition.

Kaczynski meinte die Partner so unter Kontrolle zu haben. Bei regulärem Verlauf der Amtsperioden würde für die nächsten drei Jahre keine Wahl anstehen, die die Macht der PiS-geführten Koalition im Zusammenwirken mit dem aus ihren Reihen stammenden Präsidenten Andrzej Duda gefährden könnte. Kaczynski wollte nun in Ruhe durchregieren. So nahm der Tierfreund keine große Rücksicht auf die Landwirte, obwohl deren Protest gegen das Tierschutzgesetz absehbar war.

Ziobro: Die PiS verrät die Landwirte, eine Kernklientel

Ziobro nutzte die Gelegenheit. Er wirft jetzt der PiS vor, sie verrate ihre konservative Klientel in den Kleinstädten und auf dem Land, darunter ganz besonders die Bauern und andere Branchen, die von der Tierzucht leben. Polen ist einer der größten Exporteure geschächteten Fleischs nach Israel und in arabische Länder. Polen ist auch der viertgrößte Pelzexporteur der Erde. In beiden Branchen sind jeweils mehrere tausend Menschen beschäftigt.

War's das nun mit der seit 2015 währenden politischen Dominanz der PiS? Nicht unbedingt. Kaczynski, Zobro und Gowin mögen sich nicht. Sie haben sich über die Jahre manche Verletzungen zugefügt. Gowin hatte zum Beispiel Kaczynski gezwungen, die Präsidentenwahl zu verschieben. Aber sie brauchen sich, um ihrem Lager den Machterhalt zu sichern.

Sie treten mit einer gemeinsamen Mehr-Parteien-Liste bei Wahlen an. Das befreit die Kleineren vom Risiko, an der 5-Prozent-Hürde zu scheitern. Und ist für die PiS attraktiv, weil sie dieses Bündnis umso sicherer zur stärksten Kraft macht, wofür es im polnischen Wahlrecht einen Bonus an zusätzlichen Parlamentssitzen gibt.

Beides ist möglich: dass die Koalition sich mangels Alternative zusammenrauft. Oder Neuwahlen. Der Präses jedoch hat den Zenit seiner Macht überschritten. Selbst wenn er den Angriff Ziobros diesmal pariert: Die Spekulationen über ein Ende seiner Macht samt der Frage, wer sie übernimmt, begleitet ihn nun.