Wer hätte gedacht, dass der gelbe Papierausweis mal so wichtig wird? Es soll zwar bald auch einen digitalen Nachweis geben, aber erst einmal ist das Eintragen der Corona-Impfung im Impfpass ein wichtiger Nachweis, der künftig wieder mehr Freiheiten zurechtgeben kann.

Markus Söder verzichtete dieses Mal auf einen Privatflug (wie beim nächtlichen Ringen mit Armin Laschet um die Kanzlerkandidatur), und reiste per Zug zum Impfgipfel nach Berlin. „Wir brauchen mehr Freiheiten für Geimpfte und die rasche Aufhebung der Impf-Priorisierung“, lautet seine wichtigste Forderung.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Das Thema drängt, denn der Mai und Juni sollen zu den Monaten werden, in denen die Impfpriorisierung aufgehoben werden kann und möglichst viele auch jüngere Bürger geimpft werden sollen.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte dazu im ARD-Morgenmagazin: „Wir kriegen jetzt richtig Dampf da rein“. Als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist er wie Bayerns Ministerpräsident in Präsenz im Bundeskanzleramt mit dabei.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) rechnet bereits mit einer erneut hitzigen Debatte, gerade mit den SPD-Ministerpräsidenten, es geht um schwierige ethische und rechtliche Fragen. Denn im Regierungsvorschlag, der dem Tagesspiegel vorliegt, sind einige Fragen noch offen.

Bisher verfolgte Öffnungsprojekte wie in Tübingen oder im Saarland setzten auf negative Coronatests als "Eintrittskarte" für Einkäufe oder einen Außengastronomiebesuch. Kanzlerin Merkel machte im CDU-Bundesvorstand nach Tagesspiegel-Informationen deutlich, dass Geimpfte auf Dauer anders zu bewerten seien als nur negativ getestete Menschen, da die Tests keine 100-prozentige Sicherheit haben. Deshalb seien Geimpfte und Genesene (mit einer Impfung) künftig anders zu sehen, wenn es um Bürgerrechte geht.

Das sind die größten Streitpunkte beim Impfgipfel:

1. Grundrechte für Geimpfte: Das Kanzleramt plant eine Verordnung, was Geimpfte wieder dürfen. Doch die zentrale Frage ist: wann und welche? Zu dieser Gruppe gehören alle, die einen „vollständigen Impfschutz mit von der

Europäischen Union zugelassenen Impfstoffen verfügen“, also bei den meisten Impfstoffen zwei Impfungen.

Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte bereits im Januar vorgeschlagen, Geimpften früher als anderen den Besuch von Restaurants oder Kinos zu erlauben. Die Betreiber von Restaurants, Kinos, Theatern oder Museen hätten ein Recht darauf, ihre Betriebe wieder zu öffnen, wenn es dafür eine Möglichkeit geben. „Und die gibt es, wenn immer mehr Menschen geimpft sind. Wenn erst mal nur Geimpfte im Restaurant oder Kino sind, können die sich nicht mehr gegenseitig gefährden.“

[Mehr zum Thema: Jung, gesund und trotzdem geimpft – die 3 legalen Tricks der Ungeduldigen (T+)]

Doch ob so etwas kommen wird, ist fraglich, als erstes geht es um Lockerungen von Kontaktbeschränkungen, Treffen und für Reisen. Vor allem soll ihnen als erster Schritt dieselben Ausnahmen eingeräumt werden, die in § 28b IfSG bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 für Getestete vorgesehen sind, also können sie ohne Testnachweis und mit Terminvereinbarung zum Beispiel in Ladengeschäften einkaufen und alle anderen Angebote, wie einen Friseurbesuch, für den es bei einer Inzidenz von über 100 einen negativen Test braucht, ohne diesen in Anspruch nehmen.

Für die nächsten Wochen wird aber zu klären sein, ob sich eine Gruppe Geimpfter aus mehreren Haushalten auch unabhängig von den geltenden Einschränkungen etwa zum Skatabend treffen darf. Oder ob, wie Maas gefordert hatte, der Besuch von Restaurants, Theatern oder Kinos wieder möglich ist.

Die frühere Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) betont klar, dass vollständig geimpften Bürger sofort alle Freiheitsrechte zurückbekommen müssen - alles andere sei verfassungswidrig. Beschwerden in Karlsruhe sind schon programmiert.

2. Urlaubsreisen: Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will, dass Geimpfte bald keine negativen Tests mehr bei Flugreisen vorlegen müssen und auch die Quarantänepflichten für sie entfallen. Bisher gilt bei Flugreisen bei der Rückkehr nach Deutschland eine Testpflicht, bei der Rückkehr aus Ländern mit hohen Corona-Zahlen müssen sich Reisende in Deutschland in eine Quarantäne begeben. Ausnahme: „Bei Einreisen aus Virusvarianten-Gebieten können wegen der Gefahr der Einschleppung von gefährlichen Virusvarianten bei Geimpften und Genesenen keine Erleichterungen gewährt werden“, heißt es im Regierungsvorschlag.

3. Hotels/Gastronomie: Hier ist das meiste noch zu, aber gerade für Sommerurlaube wird das für Familien interessant. Eltern, die schon geimpft sind, könnten den Impfpass vorlegen, bei Kindern könnte aber weiter ein negativer Test notwendig sein.

4. Geimpfte = Getestete? Zunächst war geplant, dass Geimpfte dauerhaft mit ähnlichen Rechten versehen werden sollen, wie negativ Getestete. Im Regierungsvorschlag für den Impfgipfel, der dem Tagesspiegel vorliegt, ist davon keine Rede mehr. „Es ist nach aktueller Feststellung des Robert Koch-Instituts davon auszugehen, dass Geimpfte und Genesene ein geringeres Risiko haben, andere Menschen anzustecken, als durch einen Antigentest negativ Getestete“, heißt es darin. Da von Geimpften und Genesenen weniger Ansteckungsgefahr ausgehe, sollen Geimpfte und Genesene im weiteren Verlauf bessergestellt werden als Bürger, die nur einen negativen Test haben. Das könnte dann Auswirkungen haben etwa beim Besuch von Kulturveranstaltungen oder Fußballspielen.

[Mehr zum Thema: Fragen und Antworten zum Impfen - „Wer nach drei Tagen noch Kopfschmerzen hat, sollte zum Arzt“]

5. Umgang mit Genesenen: Sie sollen aus Sicht der Regierung wie Geimpfte behandelt werden, in einigen Landesverordnungen entfällt für sie bereits auch die Quarantänepflicht nach Reisen. Als Genesene gelten diejenigen Personen, die einen mindestens vier Wochen alten, positiven PCR-Test vorweisen können. Dies gilt bis zu sechs Monate nach der Feststellung der Genesung, „weil solange von einem ausreichenden Immunschutz ausgegangen werden kann“, wird in dem Papier betont.

Ein Nachweis von SARS-CoV-2-Antikörpern reiche dagegen nicht aus, um eine sichere Aussage über die Immunität der betroffenen Person zu treffen. Und: Ein Genesener braucht nach den sechs Monaten nur eine Impfung, um die Rechte der anderen zwei Mal Geimpften zu bekommen (Ausnahme Johnson & Johnson, wo eine Impfung reicht).

Gemeinschaftsimmunität der Bevölkerung als Ziel

6.Regeln für Pflege- und Altenheime: Ein noch strittiger Punkt für den Gipfel sieht vor, dass zwei Wochen nach der Zweitimpfung in Alten- und Pflegeheimen die Besuchsmöglichkeiten wieder erweitert und „wohnbereichsübergreifende Gruppenangebote wieder durchgeführt werden“. Wichtig sei aber, ungeimpften, zum Beispiel neuen Bewohnern zügig zu einem Impfangebot zu verhelfen.

Unstrittig ist dagegen folgender Punkt: Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen- Bedeckung und der Mindestabstand von 1,5 Metern werden auch für Geimpfte, Genesene und Getestete noch “für einen längeren Zeitraum“ gelten, da wissenschaftlich nicht hinreichend belegt ist, dass es auch für Geimpfte einen vollständigen Schutz gibt; klar ist aber, dass das Risiko schwerer Verläufe enorm verringert wird. Das Ziel „die Aufhebung aller Schutzmaßnahmen sobald eine Gemeinschaftsimmunität der Bevölkerung erreicht ist“. Die große Hoffnung ist, dass dies bis zum Herbst der Fall sein könnte.

Die Regelungen für Geimpfte sollen gemäß des gerade in Kraft getretenen Infektionsschutzgesetzes, Paragraph 28 c, geregelt werden. Dort heißt es: „Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung für Personen, bei denen von einer Immunisierung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 auszugehen ist oder die ein negatives Ergebnis eines Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen können, Erleichterungen oder Ausnahmen von Geboten und Verboten (…) zu regeln.“ Doch welche Rechte genau für beide Gruppen gelten sollen und wo konkrete Geimpfte bessergestellt werden, das ist nun die schwierige politische Aufgabe.,