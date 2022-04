Papst Franziskus hat das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche in einem Brief zu einem gemeinsamen Engagement für den Frieden in der Ukraine aufgerufen. „Möge der Heilige Geist unsere Herzen verwandeln und uns zu wahren Friedensstiftern machen, vor allem für die vom Krieg zerrissene Ukraine“, schrieb das Oberhaupt der katholischen Kirche an den Moskauer Patriarchen Kirill anlässlich des orthodoxen Osterfestes, das die Gläubigen am Sonntag feierten. Der 85 Jahre alte Argentinier sprach von einer „neuen Morgenröte“, die sich die Menschen in der Ukraine wünschten und die der „Finsternis des Krieges“ ein Ende setze.

Kirill gilt als kremltreu. Der 75-Jährige stellte sich in seinen Predigten hinter den Kriegskurs Russlands. Franziskus erklärte in der vergangenen Woche in einem Interview mit der argentinischen Zeitung „La Nación“, dass ein geplantes Treffen mit Kirill in Jerusalem im Juni abgesagt wurde. Zuvor gab es Spekulationen, dass sich die beiden im Rahmen einer Libanon-Reise Franziskus' treffen könnten. In einer Videoschalte am 16. März unterhielten sich Kirill und der Papst zuletzt über die Entwicklungen in der Ukraine. (dpa)