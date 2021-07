Sogar einen Leitspruch Fidel Castros formulierten die Demonstranten um: „Patria y Vida“ (Vaterland und Leben) skandierten sie – eine Anspielung auf „Patria o Muerte“ (Vaterland oder Tod) –, als sie am Sonntag in Havanna gegen die kommunistische Führung in Kuba protestierten. Vor einem Parteibüro riefen sie ebenfalls: „Kuba gehört euch nicht!“ Und: „Nieder mit der Diktatur!“ Teilweise schwenkten sie auch US-Fahnen.

Zehntausende Menschen sind auf die Straßen gegangen. Aus Dutzenden Städten wurden Proteste gemeldet. Die meisten waren spontan und hatten keine Anführer. Eine Ausnahme war ein Marsch entlang von Havannas Uferpromenade Malecón, zu dem der Künstler und Regierungskritiker Luis Manuel Otero aufgerufen hatte.

[Wenn Sie die wichtigsten Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Größtenteils blieben die Demonstrationen friedlich, aber vereinzelt kam es auch zu Gewalt: Polizisten verprügelten Demonstranten und nahmen willkürlich einzelne Personen fest. Die Amerika-Direktorin von Amnesty International, Erika Guevara-Rosas, teilte auf Twitter ein Video, das schießende Polizisten zeigt. Sie schrieb, dass Demonstranten von Kugeln verwundet worden seien.

Auf Aufnahmen aus Havanna und anderen Städten ist auch zu sehen, wie wütende Demonstranten Polizeiautos umwerfen und einzelne Polizisten verjagen. In der Nacht auf Montag kehrte dann Ruhe in Havanna ein. Es wurde berichtet, dass die Regierung größere Truppenkontingente verlegt habe. Außerdem kappte sie teilweise das Internet, das auf Kuba so gut wie nicht zensiert wird.

Die kommunistische Insel erlebt damit die größten Proteste seit dem sogenannten Maleconazo von 1994. Damals protestierten Tausende Kubaner gegen die miserable wirtschaftliche Situation nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, die Kuba jahrzehntelang unterstützt hatte. In den Sechzigerjahren war Kuba mit einer US-Handelsblockade belegt worden.

Staatschef Diaz Canel reagiert mit Verständnis und Vorwürfen

Für die jetzigen Demonstrationen gibt es zwei Hauptgründe. Die Versorgungssituation hat sich drastisch verschlechtert, seit der frühere US-Präsident Donald Trump die Wirtschaftssanktionen verschärft hat. So verbot er beispielsweise die enorm wichtigen Geldsendungen von Auslandskubanern an ihre Familien auf der Insel. Der generelle Mangel an Devisen durch ausbleibende Touristen führte auch zu einem Mangel an Medikamenten.

Die Corona-Pandemie verschärfte die angespannte Versorgungslage, so sind etwa Fleisch und Öl schwer zu bekommen, und die Preise für viele Lebensmittel sind in die Höhe geschossen. Auch die Stromausfälle häuften sich zuletzt wegen einer Kraftwerkshavarie, was dazu führte, dass vielen Menschen die Lebensmittel verdarben, die sie in Tiefkühltruhen lagerten.

Ein zweiter Grund für die Unzufriedenheit hat mit der rasanten Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus zu tun, in der Provinz Matanzas hat es das Gesundheitssystem bereits an den Rande des Kollapses gebracht hat. Obwohl in Havanna die Impfkampagne der Regierung gut vorangeschritten ist, stockt sie in den Provinzen.

Demonstranten hatten am Sonntag Polizeiautos umgekippt. Foto: AFP

Kubas Staatschef Miguel Diaz Canel reagierte auf die Massenproteste, indem er sich selbst auf die Straße begab. Außerdem räumte er in einer Fernseh-Ansprache ein, dass er die Unzufriedenheit verstehen könne. Andererseits warf der 61-Jährige den Demonstranten auch vor, Contra-Revolutionäre, Söldner und Marionetten der US-Regierung zu sein, die sogar Geld erhielten, um Kuba zu destabilisieren.

Schließlich rief er alle Kommunisten und Revolutionäre dazu auf, sich auf die Straße zu begeben und die Revolution zu verteidigen. Dem Aufruf folgten in Havanna und anderen Orten Hunderte Demonstranten, die den Namen Fidel Castros skandierten, aber sie blieben in der Minderheit.

Mehr zum Thema Erstmals seit Jahren Tausende protestieren in Kuba gegen die Regierung

Es ist völlig offen, wie die Situation auf Kuba sich nun weiterentwickelt. Viel wird davon abhängen, ob die Regierung mit Gewalt auf die Demonstrationen reagiert oder ob sie versucht, auf die Demonstranten zuzugehen und einen Ausgleich zu finden.