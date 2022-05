In Belarus wird die Anwendung der Todesstrafe russischen Nachrichtenagenturen zufolge ausgeweitet. Künftig könne sie bereits bei versuchtem Terror verhängt werden, berichteten Interfax und RIA Novosti am Mittwoch unter Berufung auf ein Dokument auf der belarussischen Justiz-Webseite. Staatschef Alexander Lukaschenko habe ein entsprechendes Gesetz unterzeichnet.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Reuters konnte die Online-Seite am Mittwoch nicht öffnen. Bislang konnte in der früheren Sowjet-Republik Belarus die Todesstrafe bei Terroranschlägen mit Todesfolge, brutalem sowie mehrfachem Mord verhängt werden.

Das belarussische Parlament hatte für die Erweiterung des Gesetzes gestimmt, nachdem Aktivisten versucht hatten, Teile des Schienennetzes zu zerstören. Damit sollte es Russland erschwert werden, über Belarus Soldaten in die Ukraine zu bringen.

[Lesen Sie auch: Belarus rückt noch näher an Moskau - „Das ist ein vollständiger Verlust der Unabhängigkeit“ (T+) ]

Welche Rolle spielt Belarus im Ukraine-Konflikt?

Belarus ist ein enger Verbündeter Russlands und räumte ein, dass über sein Territorium russische Soldaten in die Ukraine vorgerückt seien. Direkt beteiligt an der Invasion sei Belarus aber nicht.

Russland war am 24. Februar in der Ukraine einmarschiert und bezeichnet die Invasion als Sondereinsatz zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine. Westliche Staaten sehen darin aber vielmehr einen Angriffskrieg.

Mehr zum Thema Stimmen des Exils Mit 15 Frauen in einer Zelle

Seit den Massenprotesten gegen die umstrittene Wiederwahl Lukaschenkos im August 2020 wurden in Belarus zahlreiche Regierungsgegner wegen des Versuchs oder der Vorbereitung eines Terrorakts beschuldigt, unter ihnen die ins Exil geflohene Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja.

Am Mittwoch begann in der Stadt Grodno ein neuer Prozess gegen zwölf Regierungsgegner, denen unter anderem die „Vorbereitung von Terrorakten“ vorgeworfen wird, wie das belarussische Menschenrechtszentrum Wjasna mitteilte. (Reuters/AFP)