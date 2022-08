Auf einem russischen Militärflugplatz auf der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat es heftige Explosionen gegeben. In sozialen Netzwerken kursierten Videos von Detonationen und Rauchwolken. Ein Mensch sei getötet worden, teilte Krim-Chef Sergej Aksjonow nach Angaben russischer Agenturen mit. Sieben weitere Menschen, darunter zwei Kinder, wurden nach örtlichen Angaben verletzt. Erst hatte es geheißen, dass es keine Opfer gebe.

In einem Depot auf dem Gelände des Militärflugplatzes Saki nahe Nowofjodorowka sei Munition explodiert, zitierten russische Nachrichtenagenturen die russische Armee am Dienstag. In ersten Videos, die die Verwüstung auf dem Flughafen zeigen, sind mindestens drei zerstörte russische Kampfjets zu sehen. Beobachter gehen davon aus, dass noch mehr Flugzeuge zerstört wurden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj versprach derweil seinen Landsleuten erneut eine Befreiung der Halbinsel im Verlaufe es Kriegs. „Die Krim ist ukrainisch, und wir werden sie niemals aufgeben“, sagte er am Dienstagabend.

Mit der Annexion 2014 habe Russland die Krim in einen der gefährlichsten Orte verwandelt. „Die Schwarzmeerregion kann nicht sicher sein, solange die Krim besetzt ist“, sagte Selenskyj. „Dieser russische Krieg gegen die Ukraine, gegen das ganze freie Europa, hat mit der Krim begonnen und muss mit der Krim enden, mit ihrer Befreiung.“

Die Ursache der massiven Explosionen auf der Halbinsel ist weiter unklar. Am Dienstagmorgen befanden sich rund 40 Kampfflugzeuge auf dem Gelände, wie auf Satellitenaufnahmen zu erkennen ist. Hinzukommen einige Hubschrauber. Zuvor hatte die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti berichtet, dass keine militärische Ausrüstung beschädigt worden sei.

Zwei Augenzeugen sagten der Nachrichtenagentur Reuters, es habe insgesamt mindestens zwölf Detonationen gegeben. Das ukrainische Verteidigungsministerium teilte mit, es könne nichts zur Ursache der Explosionen sagen. Es bestehe aber die Gefahr, dass Russland Beweise für einen angeblichen ukrainischen Angriff fälsche.

Der 9. August sei der Internationale Tag der indigenen Völker, schrieb die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk auf Telegram. Dazu zählten in der Ukraine die Krimtataren, die Karaimen und die Krimtschaken. „Die heutigen Explosionen in Nowofjodorowka sind ein weiterer Beleg dafür, wem die Krim gehört.“

Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak schrieb auf Twitter: „Das ist nur der Anfang.“ Die Krim habe eine Zukunft als Reiseparadies ohne russische Besatzung vor sich. Der stellvertretende ukrainische Verteidigungsminister hatte Mitte Juli mit einem Angriff auf die auf der Krim stationierten russischen Schwarzmeerflotte gedroht.

Podoljak sagte am Dienstag, dass die Ukraine nicht die Verantwortung für die Explosionen übernehme. „Natürlich nicht. Was haben wir damit zu tun?“, sagte er dem unabhängigen russischen Fernsehsender „Doschd“. Er deutete an, dass möglicherweise Partisanen beteiligt waren.

Eine Quelle im russischen Verteidigungsministerium nannte einen Verstoß gegen Brandschutzregeln auf dem Stützpunkt Saki als wahrscheinlichste Ursache. „Es gibt keine Anzeichen, Beweise oder gar Fakten, dass die Munition vorsätzlich zur Explosion gebracht wurde.“ Flugzeuge wurden den Angaben zufolge nicht beschädigt.

Der Flugplatz befindet sich etwa 60 Kilometer nördlich von Sewastopol auf der Westseite der Halbinsel Krim. Von dem Militärflugplatz soll Russland seine Luftangriffe auf die Südukraine starten, berichtet die „Ukrainska Pravda“.

Touristen verließen das Gebiet nahe des Badeortes Jewpatorija fluchtartig. Aksjonow sagte, dass ein Bereich im Radius von fünf Kilometern rund um den Stützpunkt abgesperrt worden sei. Der Brand sei gegen Abend unter Kontrolle gebracht worden. Zur Ursache der Explosion äußerte er sich nicht.

Beobachter gingen von einem Sabotageakt aus, da die ukrainischen Truppen auf dem Festland mehr als 200 Kilometer entfernt sind. Falls es sich bei den Explosionen doch um einen Angriff handelt, könnte die Ukraine dem Militärexperten Gustav Gressel zufolge selbstentwickelte Raketen des Typs Grom eingesetzt haben. „Die allerdings auf von den USA gelieferte Anti-Radar-Raketen angewiesen war, um ein Loch in die russische Luftverteidigung zu schlagen“, schreibt er auf Twitter.

Die Himars-Raketenwerfer, die das ukrainische Militär von den USA bekommen hat, haben nur eine Reichweite von etwa 80 Kilometer. Die von Deutschland gelieferten Mars-II-Raketenwerfer schießen nur etwa 70 Kilometer weit. Einige Twitter-Nutzer spekulieren, dass die Ukraine Raketen mit noch höherer Reichweite erhalten haben könnte. Dem widerspricht Gressel, soweit seien die Waffenlieferungen noch nicht fortgeschritten.

Schon am Dienstagmorgen soll im südlichen Cherson nahe der Krim ein russisches Munitionsdepot – mehr als 150 Kilometer hinter der Frontlinie – explodiert sein.

Russland hatte die Krim im Jahr 2014 annektiert. Im Zuge des Ende Februar begonnenen Angriffskriegs forderte Moskau wiederholt die Anerkennung der Krim als russisches Staatsgebiet – was Kiew klar ablehnt. Auch international wird die Halbinsel mit ihren über zwei Millionen Einwohnern weiterhin als ukrainisches Territorium angesehen. (Tsp mit Reuters/dpa/AFP)