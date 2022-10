Russland zieht Offiziere aus der Stadt ab Verbliebene Männer sollen Cherson verteidigen

Die russische Militärverwaltung im besetzten Cherson will angesichts des ukrainischen Vormarsches die verbliebenen Männer für eine paramilitärische Heimatwehr rekrutieren.

„Alle Männer, die aus eigenem Willen in Cherson geblieben sind, haben die Möglichkeit, in die Reihen der Territorialverteidigung einzutreten“, teilte die Verwaltung am Montag auf ihrem Telegram-Kanal mit. Gleichzeitig fordern die Besatzer Zivilisten in der Region zur Flucht auf.

Am Sonnabend berichtete das US-Institut für Kriegsstudien ISW unter Berufung auf ukrainische Quellen bereits, dass die russische Militärführung ihre Offiziere aus der Stadt Cherson abgezogen hat.

Grund dafür sei der erwartete Vormarsch der ukrainischen Streitkräfte. Demnach wären die Offiziere an das Ostufer des Flusses Dnipro verlegt worden, während unerfahrene und neu-rekrutierte Soldaten offenbar am Westufer zurückgelassen wurden, um die ukrainische Gegenoffensive auszubremsen.

Der Einsatz solcher Soldaten, so die Experten weiter, könnte zu einer raschen Flucht der Russen führen, sollte die Ukraine ihre Gegenoffensive auf die Stadt weiter forcieren.

Bereits in den vergangenen Tagen hatten pro-russische Behörden die Bewohner der unrechtmäßig annektierten Region aufgefordert, die Stadt zu verlassen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Bereits in den letzten Wochen hat sich die Lage der russischen Truppen im Gebiet Cherson deutlich verschlechtert – speziell auf dem nordwestlichen Ufer des Dnipro. Der Nachschub ist durch den ukrainischen Beschuss der Brücken nahezu zum Erliegen gekommen.

Bei einer Offensive Anfang Oktober konnten die Ukrainer deutliche Geländegewinne erzielen. Unter diesen Umständen hat die Militärverwaltung eigenen Angaben nach bereits rund 25.000 Zivilisten aus der Region verschickt.

Der Kommandeur der russischen Truppen in der Ukraine, Sergej Surowikin, kündigte zudem „schwierige Entscheidungen“ an, was Beobachter als Indiz für einen geplanten Abzug deuten. Zugleich mehren sich Informationen, dass die russischen Truppen Wertgegenstände und wichtige Dokumente aus der Stadt Cherson abtransportiert haben.

Die russische Führung, die erst im September das Gebiet Cherson offiziell annektiert hat, bestreitet Rückzugspläne. (tsp, dpa)

Zur Startseite