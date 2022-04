Putin-Vertrauter schlägt sich für Gefangenenaustausch vor - gegen Soldaten und Zivilisten aus Mariupol

Sie appellierten an den britischen Premierminister Boris Johnson, sich für ihren Austausch einzusetzen. Die Videos wurden etwa zur gleichen Zeit veröffentlicht. Die beiden Briten kämpften auf ukrainischer Seite in Mariupol. Die strategisch wichtige Hafenstadt am Asowschen Meer ist fast vollständig zerstört. Russland zufolge ist sie fast vollständig unter seiner Kontrolle. (Reuters)

Der ukrainische Oppositionspolitikerhat sich in einem Video für einen Gefangenentausch angeboten. Der als enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin geltende Medwedtschuk schlug in dem vom ukrainischen Geheimdienst am Montag veröffentlichten Video vor, dass er an Russland übergeben werden solle.Er appellierte sowohl an Putin als auch an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Es war unklar, wie frei der Putin-Vertraute in dem auf Facebook geposteten Video sprach.Medwedtschuk war im vergangenen Jahr wegen Vorwürfen der Finanzierung von Terrorismus und Landesverrat unter Hausarrest gestellt worden. Er weist die Anschuldigungen zurück. Wenige Tage nach dem Beginn der russischen Invasion in die Ukraine gelang ihm die Flucht. Wenig später wurde er von der Ukraine aber wieder festgesetzt., die in der Ukraine von russischen Truppen gefangengenommen wurden, wiederum baten im russischen Staatsfernsehen darum,ausgetauscht zu werden. Auch hier war unklar, wie frei die Männer sprechen konnten.