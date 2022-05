Russische Truppen aus Region Charkiw zurückgezogen

Russische Truppen haben sich Berichten des ukrainischen Militärs zufolge aus der Region um die Stadt Charkiw zurückgezogen. Das schreibt das Institut for the Study of War (ISW) in seinem täglichen Report. Die Truppen seien nach Donezk verlegt worden. Die russischen Soldaten seien von der Intensität der Kämpfe im Donbass im Vergleich zu ihren Erlebnissen in Charkiw schockiert gewesen. Das soll die ukrainische Militärdirektion in einem abgefangenen Anruf erfahren haben.

Der ukrainische Generalstab meldet in seinem Lagebericht ebenfalls schwere Gefechte um mehrere Orte im Donbass. Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums ist es wahrscheinlich, dass russischen Soldaten aus Mariupol ebenfalls direkt in den Osten des Landes geschickt werden, sollte die Stadt gesichert sein. Es mehren sich Berichte, dass es den russischen Truppen an Reservisten mangelt. So berichtet das ISW, dass die russischen Streitkräfte bereits einige Bataillone auflösen und neu zusammenlegen mussten. (Helena Wittlich)