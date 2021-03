Anke Rehlinger wird regelrecht lyrisch: „Der Frühling kommt, und alle hoffen, dass alles um sie wieder aufblüht.“ Ganz so enthusiastisch wie seine SPD-Wirtschaftsministerin feiert der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) die jüngste Idee seiner Landesregierung aber vorsichtshalber nicht.

Hans ist sich darüber im Klaren, dass sie bundesweit nicht nur für Beifall sorgen wird. Denn das Saarland legt den Beschluss der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin, in Modellprojekten neue Wege in der Coronabekämpfung zu erlauben, sehr weit aus: Nach Ostern soll das ganze Bundesland ein einziges Modellprojekt werden.

Konkret plant die Landesregierung vor allem mehr Freiheiten für das Leben im Freien. Gruppen zu Zehnt sollen sich wieder treffen dürfen, Sport möglich sein, kontaktloser Sport auch in Hallen. Kino, Theater und Glücksspielhallen sollen öffnen, genauso wie die Außengastronomie.

Gebunden werden soll die Freiheit an Tests: Ein tagesaktueller Negativbescheid soll zur Eintrittskarte in die neuen Freiheiten werden. Das Land sei dafür gut aufgestellt; mit 350 Teststellen sei das Netz das dichteste in allen Bundesländern, trägt Hans im Landtag vor.

"Kein exponentielles Wachstum"

Er begründet den Schritt vor allem mit anhaltend relativ niedrigen Inzidenzen. Tatsächlich liegt das kleinste Bundesland seit längerem weit hinten im Länderranking mit Werten um 60 Neuinfektionen pro Woche auf 100 000 Einwohner. Die Zahlen steigen allerdings, aktuell schon auf 70. Der Kreis Neunkirchen reißt sogar die 100er-Schwelle.

Einen Fall für die „Notbremse“ sieht Hans darin trotzdem nicht. „Wir setzen sie nicht starr um“, sagt der Ministerpräsident. Lokale Maßnahmen reichten aus – es gehe da um bestimmte Gruppen und Familien, mehr „Ansprache“ und längere Quarantäne kämen infrage.

[Wenn Sie die wichtigsten News aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Gerät herunterladen können.]

Insgesamt, das betont er mehrfach, gebe es an der Saar „kein exponentielles Wachstum“. Und beim Impfen liege man mit zwölf Prozent der Bevölkerung auch anderen Ländern deutlich voraus. Natürlich werde man das Experiment abbrechen, wenn die Zahlen ansteigen sollten. „Auszuschließen ist das nicht“, sagt auch Rehlinger. Aber so wie die Lage sei, könne man nicht einfach „ideenlos zurück in den Lockdown“.

Die Idee hat allerdings einen gewaltigen politischen Haken. Das „Saarland-Modell“ wirkt wie Luxus auf anderer Leute Kosten. Denn die Landesregierung hat sich neulich beim Impfgipfel mit den anderen Ländern und der Kanzlerin eine fette Extraportion Impfstoff von Biontech gesichert. Die 80 000 zusätzlichen Dosen sind mehr, als das Land bisher überhaupt verimpft hat.

Hans begründete die Forderung nach einer Sonderration damals damit, dass das Saarland direkt an das französische Departement Moselle grenzt, in dem die südafrikanische Virusmutante umgeht. Die spricht weniger gut auf Impfstoffe an; vor allem der Impfstoff von Astrazeneca hat damit offenbar Probleme.

Mit Sonderration zum Sonderfall?

Und tatsächlich liegt die kleine Saar-Region auf Platz zwei der Bundesländer, in denen die Variante nachgewiesen wurde, hinter dem sehr viel größeren Nordrhein-Westfalen.

Am Dienstag hatte das Landesgesundheitsministerium angekündigt, die Sonderrationen würden bevorzugt „in saarländischen Unternehmen mit vielen Grenzgängern und Pendlern“ verimpft. Hans erklärte jetzt, die Zusatzdosen würden „über das System der Stiko-Priorisierung“ verteilt, was zumindest offenließ, ob sie wirklich ausschließlich Pendlern und deren Kollegen zugute kommen.

Die bundesweiten Reaktionen ließen denn auch nicht lange auf sich warten.

„Solidarität ist keine Einbahnstraße“, schimpfte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Extradosen für die Saarländer würden schließlich von den Kontingenten anderer Länder abgezwackt. Dass sie sich an der Saar damit jetzt kurzerhand locker machten, „dafür habe ich kein Verständnis“.

Das fehlt auch dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach. „Das Saarland hat von anderen Bundesländern mehr Impfstoff gegen Mutanten bekommen und geht jetzt ins Risiko“, sagt Lauterbach der „Rheinischen Post“. „Das macht keinen Sinn.“

In Berlin heißt es derweil, der Bund werde ganz Frankreich wieder zum Hochrisikogebiet erklären. Der Frühling an der Saar könnte vor diesem Hintergrund recht kurz ausfallen.