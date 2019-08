Sachsens Kunstministerin Eva-Maria Stange sieht in den östlichen Bundesländern Defizite im politischen Verständnis. "Ich glaube, die Demokratie ist im Osten noch nicht angekommen", sagte die SPD-Politikerin am Tag vor der Landtagswahl in Sachsen der Deutschen Presse-Agentur in Dresden.

Stange sieht bei vielen Ostdeutschen auch Defizite, wenn es um das Funktionieren der Demokratie geht. Viele meinten, es sei egal, ob sie wählen gehen oder nicht, sagte Stange.

Stange sieht einen Ursache darin, dass es 1990 keine intensive Auseinandersetzung mit den Grundrechten gab und diese somit nicht verinnerlicht wurden.