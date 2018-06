Da jeder Samurai für seine Ausstattung selbst aufkommen musste, war er frei in der Gestaltung. Keiner glich äußerlich dem anderen. Was sich für einen Sammler durchaus als Fluch erweist. Von Unikaten hat man nie genug. Es hört einfach nicht auf, aus jedem Stück die individuelle Handschrift des Auftraggebers herauslesen zu wollen. Die Helme sind mit Schwalbenköpfen, Strahlenkränzen, Tier- und Pflanzensymbolen verziert, mit Bärenfell und Haaren bespannt und mit Baumharz kunstvoll lackiert. „Bei vielem, was ich gekauft habe, ist mir die Tragweite noch gar nicht bewusst“, sagt Janssen, „die Stücke müssten richtig erforscht werden.“

So verbindet sich die Vertiefung des Wissens für Sammler wie Janssen mit dem Stolz des Besitzens. Eines seiner Lieblingsstücke ist ein Helm mit zwei hoch aufragenden geschwungenen Hörnern. Sie ergeben über dem Kopf des Kriegers das Bild einer Sonnenfinsternis. Die sich verjüngenden Bögen bilden den Glutrand. Dieser Helmschmuck eines Feldherrn sollte den Träger im Getümmel einer Schlacht weithin sichtbar sein lassen, aber vor allem war seine Botschaft symbolischer Natur: Der sich vor die Sonne schiebende Mond, den man nicht sehen kann, steht für die Einheit der Gegensätze, Licht und Schatten, Feuer und Gestein, Leben und Tod. „Da der Tod jeden Augenblick eintreten konnte“, sagt Janssen, „waren sich die Schwertkämpfer der Gegenwärtigkeit des Lebens sehr bewusst. Sie wollten das Beste draus machen.“

Blinde Flecke in der japanischen Geschichte

Janssen hat seine Ansprüche im Lauf der Jahre immer weiter nach oben geschraubt. In einer Welt voller Grimassen, Selbstüberhöhung und Verstellung,in der alles auf den Effekt zielt, trachtet er nach dem Meisterstück, das seinen Charakter von sich aus offenbart.

Als Philippe Leemans in Japan auf die Maske mit der langen Nase stieß, die dem legendären Rüstungsmacher Kunitaka zugeschrieben wird, reichte ein Anruf, und es war wieder mal um Janssen geschehen. Er deutet auf die an der Kinnpartie eingeritzte Signatur. „Das soll Kuni heißen?“, fragt eine Mitarbeiterin, die Japanologie studiert und als einzige im Raum die Sprache beherrscht. Sie eilt davon, um eine der Inventarlisten zu holen, in denen die Maske erwähnt worden ist.

„Das Problem ist“, spottet Thomas Schulze derweil, „dass viele Schmiede in Japan gar nicht schreiben konnten. Nicht mal ihren eigenen Namen.“

Sollte das auch hier der Fall gewesen sein? Unter Janssens Freunden entbrennt eine Diskussion über den Bedeutungsgehalt solcher Signaturen. So haben Schmiede nicht nur ihren eigenen Namen für die Echtheit ihrer Arbeiten verwendet, Schüler griffen auf die Signatur ihrer Lehrer zurück, um sie zu ehren, Unterschriften berühmter Schmiede wurden später als Huldigung ihres anhaltenden Einflusses adaptiert. Und dann gibt es noch Meister desselben Namens zu unterschiedlichen Zeiten. Es ist ein Durcheinander.

Mit der Verwandlung Japans in eine moderne Industrienation ab 1860, wird das Tragen von Schwertern in der Öffentlichkeit verboten und der Samurai zum Gegenstand romantischer Verklärung. 1873 nimmt das restitutionierte Kaierreich an der Weltausstellung in Wien teil. Japanische Kulturgüter üben sofort einen starken Einfluss auf den französischen Jugendstil aus. Da Handlungsreisende sich nun ungehindert im Land bewegen können, gelangen zahlreiche Samurai-Artefakte in den Besitz europäischer Kunstliebhaber. So entstehen ab 1880 umfangreiche Kollektionen außerhalb Japans. Und in Kalifornien schreibt der Agrargelehrte Inazo Nitobe während eines Kuraufenthalts das Buch, „Weg des Kriegers“ (Bushido), das der untergegangenen Epoche nachträglich huldigt.

„Alles, was heute noch zu haben ist, stammt aus den vor hundert Jahren aufgebauten Sammlungen“, sagt Thomas Schulze, der Händler. „Das Zeitfenster schloss sich schon nach 20 Jahren wieder.“ Heute seien die Bestände dezimiert durch die Rückkaufwelle, mit der der japanische Staat ab den 70er Jahren den Markt „ausgetrocknet“ hat. Dass für einen Europäer trotzdem noch Kulturgüter zu haben sind, verdankt sich dem Umstand, dass gewisse Phasen der japanischen Geschichte in Japan selbst kam Beachtung finden. Leemans sagt, das sei wie mit den Werken von Rubens. Jahrelang habe der an ihnen gearbeitet und Standards gesetzt, die eine Epoche prägten. Van Gogh habe nur eine Woche für seine Bilder gebraucht, aber sie stünden heute viel stärker im Fokus.

Philippe, der Jüngere, ist ganz benommen von der Fülle dessen, was er sehen darf. Er streift alleine durch die Ausstellungshalle, mustert die Schilder an den Exponaten. Einerseits sei er erleichtert darüber, dass er seine eigenen Erwerbungen neben die von Janssen in die Depotregale legen könnte, und sie würden nicht weiter auffallen. Er habe sich also auf diesem Gebiet bewährt und könne beruhigt wieder nach Brüssel zurückkehren.

Andererseits staunt er über die Zeit, die Janssen aufgewandt haben müsse. Um einen Sinn für Qualität zu bekommen, müsse er bestimmt das Hundertfache dessen angesehen haben, was er schließlich kaufte. So sei das wohl, wenn man die Arbeit von Leuten wertschätze, „die genau wussten, was sie taten.“ Immer wieder.