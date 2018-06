Eine Sammlung baut einer nicht alleine auf. Sie ist das Ergebnis von Beziehungen. Von einem japanischen Sammler etwa hat er das Versprechen, dass der „niemand anderem etwas anbieten werde“. Und ohne seine Freunde, den Belgier, und Thomas Schulze, dessen Laden sich in der Schöneberger Motzstraße befindet, hätte Janssen seiner Sammlung die Güte nicht geben können, die sie heute besitzt.

Das Hauptproblem sei, meint Schulze, ein großer, breiter Mann mit dem mächtigen Kopf einer Kurosawa-Figur, dass man selbst nach jahrelanger Beschäftigung wenig über japanische Qualitätsstandards wisse. Man werde schnell schräg angesehen, wenn man die spirituellen Dimensionen von Schwertern zu erläutern versuche. „Das ist am schwersten zu begreifen“, sagt Schulze, „dass Religion, Philosophie und Handwerk für das Samurai-Wesen von entscheidender Bedeutung sind.“

Janssens Sammelleidenschaft fing profan an: mit einem Irrtum und einer leeren Ecke. Als er sein erstes Samurai-Schwert auf dem Trödelmarkt an der Straße des 17. Juni kaufte, für nicht eben bescheidene 1500 Mark, da merkte er später, dass es ein Nachbau aus dem Zweiten Weltkrieg war. Eine von geschätzten zwei Millionen maschinell gefertigten Klingen, mit denen die Offiziere der kaiserlichen japanischen Streitmacht ausgestattet worden waren. Nach der Kapitulation des Landes 1945 betrachteten die US-Besatzer solche Schwerter als Waffen und nicht als Symbole einer tief verwurzelten Treue. Sie mussten ausgehändigt werden. Wenn auch der größte Teil eingeschmolzen wurde, gelangten einige über Umwege immer wieder auf den Markt. Sie sahen gut aus. Jedoch: „Nicht das, was man sammelt“, musste Janssen lernen.

Doch er hatte einen Anfang gemacht. Das Fieber war da, weckte etwas in ihm, das ihn als Kind ständig vor die Tür getrieben und als Abiturienten für drei Jahre durch Europa hatte reisen lassen. Und dann war da die leere Ecke in seiner Berliner Wohnung, die sich gut für ein größeres Objekt eignete, fand er. Eine Rüstung vielleicht?

Bei der einen sollte es nicht bleiben.

Der Fluch verborgener Werte

Es war, als würde Janssen ein Muster wiederholen. Er hatte lange genug Karate gemacht, hatte sich bis zum Schwarzen Gürtel, Erster Dan, hochgearbeitet und war nun durch hartes, aufopferungsvolles Training geübt darin, immer denselben Schlag auszuführen, hundertmal, tausendmal mit nicht nachlassender Präzision. Nun würde er nach den Ursprüngen dieser Hingabe und dieses Eifers suchen.

Seine Frau habe nur nicht gewollt, dass er die Sachen in die Wohnung stelle. So richtete er sich im Büro ein Japanzimmer ein, lagerte Helme, Masken, Stichblätter und Griffschmuck hinter Glas in hohen Schränken. Doch irgendwann konnte Janssen all die Erwerbungen aus den Kisten gar nicht mehr auspacken, es fehlte der Platz. Alles drängte sich. „Das sah nicht mehr schön aus“, sagt Janssen. Da war er wirklich zum Sammler geworden.

Ihm drohte das Schicksal vieler Sammler, deren Reichtum an ihre Person gebunden bleibt, weil nichts ihn in der Gesellschaft verankert. Er musste einen Weg finden, sein Erbe vor der Zerfledderung durch ahnungslose Angehörige zu bewahren, indem er ihm Öffentlichkeit verschafft. An drei Tagen in der Woche ist das Samurai Art Museum unterhalb der Villa Clay für Publikum geöffnet.

„Der Plan, ein Museum zu bauen, war für mich die beste Entschuldigung, noch mehr einzukaufen“, sagt Janssen.

Maskerade. Einerseits galten die metallischen Masken der Samurai als Gesichtsschutz. Doch um Gegner und Rivalen zu beeindrucken,... Foto: Kitty Kleist-Heinrich

Vergangenen Monat ist er in Japan gewesen. Er pflegt die Reise zweimal im Jahr zu unternehmen. Diesmal suchte er einen betagten japanischen Sammler in dessen Wohnung über einem Restaurant in Fukushima auf. Der präsentierte ihm ein Stück. Er sprach durchaus über weitere, die sich in seinem Besitz befänden, aber sehen durfte der Deutsche nur das eine, ausgewählte. Die Rüstung eines Schmieds, der zu den besten seiner Zeit gehört haben musste und Unkai Mitsunao hieß. „Für mich gibt es zwei Kategorien: die alten Sachen vor 1600 und die künstlerisch wertvollen aus späteren Epochen“, sagt Janssen.

Was nicht heißt, dass die beiden Männer sich gleich einig wurden.

Janssen hat durchaus erlebt, dass sein Gegenüber plötzlich einen Rückzieher machte. Er könne doch nicht verkaufen, hieß es. Nicht jetzt. Das fragliche Stück bedeute ihm noch zu viel. „Ich habe zwar noch nie ein Stück verkauft“, sagt Janssen, „aber wenn ich es müsste, wüsste ich auch nicht, welches ich zuerst abstoßen würde oder in welcher Reihenfolge.“

Um zu demonstrieren, worum es ihm geht, erhebt sich Janssen aus seinem Bibliotheksessel und geht in seinem Museum zwei Stockwerke tiefer von Rüstung zu Rüstung. Sie sind nach einem Baukastenprinzip gefertigt, setzen sich aus hunderten von Einzelteilen zusammen, die je nach Belieben variiert werden konnten. Die ältesten stammen aus dem 6. Jahrhundert. Besonders prachtvolle sind vor allem aus der Edozeit nach 1600 erhalten, benannt nach der 270-jährigen Friedensperiode, in der sich das Land von der Außenwelt abschottete – um den Preis einer Militärdiktatur. Einmal pro Jahr reiste der Schwertadel damals nach Edo, dem Sitz des herrschenden Tokugawa-Klans, um dem Shogun die Aufwartung zu machen und am Hof durch Selbstdarstellung zu beeindrucken. Ihr Auftreten unterstrich den Status, militärischen Rang, Kunstsinn und Bildungsgrad. Wobei ein durchschnittliches Schwert drei Bruttojahresgehälter kostete.

Es war der Moment, da der Krieger in Ermangelung kriegerischer Konflikte zum Künstler seines Heldenbildes wurde. „Wer in solchen Waffen nur die Gewalt sieht“, sagt Janssen, „versteht nicht, wie tiefgreifend die Samurai das japanische Volk als Lehrer und Mäzene geprägt haben. Ihr Ziel war es, einen Kampf ohne Waffen zu führen.“ So traten hochgestellte Samurai als Akteure im No-Theater auf, ließen sich in der Schmiedekunst und anderen Gewerken unterweisen, und auch die Tee-Zeremonie geht auf sie zurück.