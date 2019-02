Und auch beim Iran gilt: Wer das Mullah-Regime beeinflussen will, wird das nicht durch eine tägliche Propagandaschlacht gegen „das Reich des Bösen“ erreichen, sondern wird sogar Hilfe anbieten müssen. Die aggressiven Reden des derzeitigen Staatspräsidenten Rouhani zum 40. Jahrestag der iranischen Revolution entspringen der innenpolitischen Defensive, in der er sich befindet. Und die liegt gerade nicht in unserem Interesse.

So lange der Iran das Gefühl hat, dass es dem Westen unter Führung der USA immer noch um Regime-Change geht, wird er seine gefährlichen Versuche nicht unterlassen, im Libanon, in Syrien und im Irak militärisch Fuß zu fassen. Denn von dort lässt sich der ideologische Erzfeind des Iran, Israel, im Falle eines Angriffs auf Teheran wesentlich leichter bedrohen. Israel wiederum wird sich das zu Recht nicht gefallen lassen und bombardiert deshalb seit geraumer Zeit die militärischen Stellungen des Iran und seines Proxys Syrien.

Wenn wir auf diese Lage und die Politik des Iran in unserem europäischen Interesse Einfluss ausüben wollen, müssen wir nicht nur gesprächsfähig bleiben, sondern diesen Gesprächen auch Taten folgen lassen. Niemand weiß, ob wir damit Erfolg haben und der Iran seine aggressive Außenpolitik ändert.

Aber die Angebote hoher Würdenträger speziell uns Deutschen gegenüber, dass man zu vielem bereit sei, was bisher im Iran undenkbar gewesen sei, wenn Europa und Deutschland dem Iran jetzt gegen die USA zur Seite stünden, sind einen Versuch Wert.

US-Sanktionen umgehen

Deshalb ist es richtig, wenn die Europäische Union trotz der Kritik am Iran und trotz des Drucks aus Washington bereit ist, die US-Sanktionen gegen das Land durch eine Handelsplattform zu unterlaufen. Mag sie auch nur symbolischer Natur sein, sie stärkt unsere Glaubwürdigkeit. Im Gegenzug muss der Iran bereit sein, die internationalen Standards gegen Geldwäsche zu akzeptieren, weil er sich sonst dem Verdacht der Terrorfinanzierung aussetzt.

Das iranische Parlament hat das gewollt und ist gerade vom religiösen Wächterrat gestoppt worden. Hier ist dann die Grenze für die Europäer erreicht. Ohne Sicherheit vor Geldwäsche und Terrorfinanzierung können auch wir keinen Handel mit dem Iran betreiben.

Der Umgang mit der Macht in diesen Ländern bleibt eine Gratwanderung. Diese aus moralischen Gründen nicht zu unternehmen, gefährdet europäischen Interessen. Gerade weil diese Länder wissen, wo wir als Deutsche stehen und weil wir zu allen Konfliktparteien Beziehungen unterhalten, macht es uns aber zu geradezu idealen Moderatoren. Dabei kann man scheitern. Erfolg ist allerdings auch nicht ausgeschlossen.

Sigmar Gabriel war SPD-Vorsitzender und mehrfach Bundesminister. Er ist Autor des Tagesspiegel.