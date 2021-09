Für Armin Laschet ist es ein Tag, der über seine ganze politische Karriere entscheiden kann. Die Kommentarlage verheerend, vor allem von ostdeutschen Landesverbänden – hier hat die CDU reihenweise Wahlkreise an die AfD verloren – und aus der Jungen Union wird immer offener seine Zukunft als CDU-Chef in Frage gestellt. Am deutlichsten war bisher die Vertraute von CDU-Präsidiumsmitglied Norbert Röttgen (CDU), Ellen Demuth. Die Abgeordnete aus Rhein-Pfalz schrieb bei Twitter an die Adresse von Armin Laschet: „Sie haben verloren. Bitte haben Sie Einsicht. Wenden Sie weiteren Schaden von der #CDU ab und treten Sie zurück.“

Wie erwartet wird dieser Dienstag zu einem Schlüsseltag. Es geht um die Machtfrage, wer künftig die Bundestagsfraktion führt. Geht die Union in die Opposition, ist es mit das wichtigste Amt. Traditionell sollten dann Partei- und Fraktionsvorsitz in einer Hand liegen. Daher wollte Laschet diese Frage eigentlich zunächst offenlassen, bis Verhandlungen über eine mögliche Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen abgeschlossen sind. Die Abgeordneten wollen lieber mitregieren, daher könnte dies auch diszipliniert wirken und sie sich in den nächsten Wochen hinter Laschet versammeln.

[Wenn Sie die wichtigsten News aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräteherunterladen können.]

Sein Problem: Bisher führt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion der der Westfale Ralph Brinkhaus, Westfalen können bekanntlich stur sein. Laschet ist es nach Tagesspiegel-Informationen aber nicht gelungen, den amtierenden Fraktionschef Brinkhaus von einer Kandidatur für den Fraktionsvorsitz an diesem Dienstag abzuhalten. Er will sich für ein Jahr wiederwählen lassen.

Die wichtigsten Tagesspiegel-Artikel zur Bundestagswahl 2021:

Laschet wollte Brinkhaus dagegen nur als kommissarischen Fraktionschef vorschlagen, der so lange im Amt bleiben sollte, bis die Gespräche über eine Jamaika-Regierung abgeschlossen sind. Das würde ihm selbst die Möglichkeit offenhalten, danach das Amt als Oppositionsführer anzustreben. Zugleich wirft Laschets Verhalten die Frage auf, warum er sich nicht selbst gleich zum Fraktionschef wählen lassen will? Weil er auch dies schon nicht für durchsetzungsfähig hält?

Über die Frage entscheidet auch CSU-Chef Söder mit. Aber gerade wenn die Regierungsbildung noch unklar ist, war das in der Vergangenheit in der ersten Fraktionssitzung nach der Wahl der wichtigste Schachzug, um im Machtspiel zu bleiben. So hat es zum Beispiel auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach der Wahl 2005 gemacht.

Es erhöht auch die Rückendeckung für mögliche Koalitionsverhandlungen – und ermöglicht es eher, auch schmerzhafte Kompromisse durchzusetzen. Unklar war, ob sich in der Fraktionssitzung weitere Bewerber melden und in einer Kampfkandidatur gegen Brinkhaus gehen. Zunächst müsste aber wohl abgestimmt werden, ob ein Fraktionschef gewählt werden soll oder man der zunächst auch von CSU-Chef Markus Söder unterstützten Laschet-Linie folgen soll, die Frage erst einmal zu vertagen.

Söder und Laschet telefonierten im Lauf des Tages bereits mehrfach zum Thema. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur arbeiten sie an einer Kompromisslösung. Es solle bis zur geplanten Wahl des Fraktionsvorsitzenden am Dienstagabend eine einvernehmliche Lösung geben, die alle mittragen könnten. Damit soll eine Kampfkandidatur bei der Abstimmung verhindert werden. Neben Brinkhaus war in der Diskussion, dass auch Jens Spahn, Norbert Röttgen und Friedrich Merz für das Amt kandidieren.

Das ist der Zeitplan der Union für den Dienstag:

Um 14.30 Uhr kann es bereits bei der Sitzung der NRW-Bundestagsabgeordneten im Bundestag knallen. Hier treffen Laschet, Brinkhaus und zum Beispiel auch Friedrich Merz aufeinander, der auch schon mal Unions-Fraktionschef war.

Für 15 Uhr hat der nach Berlin gereiste Söder ein Statement in seiner Landesvertretung angekündigt.

Um 17 Uhr wird dann die Bundestagsfraktion mit den bisherigen und den neuen Abgeordneten zur ersten Sitzung zusammenkommen – wegen Corona wird diese im Plenarsaal des Bundestags stattfinden.

Das birgt die nächste Gefahr für Laschet: Gerade die, die auch wegen des Unmuts vieler Bürger über den Kanzlerkandidaten ihren Job verloren haben, könnten die für sie letzte Sitzung zu einer Abrechnung nutzen. Ihm droht also ein weiteres Scherbengericht.

Was will Markus Söder und kann sich Armin Laschet halten? Foto: Michael Kappeler/dpa

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) fordert bereits eine Personaldebatte, sollte das von Parteichef Laschet angestrebte Jamaika-Bündnis mit Grünen und FDP nicht zustandekommen. "Nach einem solchen Wahlergebnis kann man nicht sagen: Weiter so!", sagte Günther der Funke Mediengruppe. Zuerst müsse aber geklärt werden, ob die Union trotz ihrer Wahlschlappe die Regierung führen könne oder ob sie in die Opposition gehe.

Mehr zum Thema Machtkampf um Fraktionsspitze Erster Rückschlag für Laschet – Brinkhaus will Fraktionschef bleiben

Die Stimmung ist katastrophal, die Lage sehr unübersichtlich. Es gebe gerade „zu viele Egotrips“, betont ein einflussreicher Bundestagsabgeordneter, dabei habe die Union mit Laschet gerade das schlechteste CDU-Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren. Der Zustand ist so fragil, dass die Union auch kaum in der Lage scheint, stringent und erfolgversprechend über ein Jamaika-Bündnis zu verhandeln. Das ist aber letztlich Laschets einziger Strohhalm, um politisch zu überleben. Fast erinnert es ein wenig an die Demontage von Martin Schulz nach der SPD-Niederlage 2017. Am Ende war er nur einfacher Bundestagsabgeordneter