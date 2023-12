Nacht der Kompromisse Wer sich in der Ampel wo durchsetzen konnte

Über den Punkt sich aufzuregen, dass sie nur noch in Nachtsitzungen zusammenfinden, die sie doch unbedingt vermeiden wollten, sind sie in der Ampel schon lange hinweg.

Gottfroh sind Rote, Grüne und Gelbe vielmehr darüber, dass Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner um 5:07 Uhr am Mittwochmorgen ihr Marathontreffen erfolgreich beendet haben.

Scholz braucht den Durchbruch

Acht Minuten später vermeldet Vizekanzler Habeck den Durchbruch: „Die Verhandlungen sind jetzt fertig“, schreibt er in den Fraktionschat der Grünen. Die Regierung stehe noch, versichert er seinen 117 Abgeordnetenkollegen. „Habt noch ein bisschen Geduld bis die Details veröffentlicht werden.“

Der weitere Zeitplan Das Finanzministerium will die getroffenen Vereinbarungen nun in einen Entwurf gießen. Das Bundeskabinett soll die Vorlage in der kommenden Woche beschließen - so zumindest der Plan.

Anfang des neuen Jahres soll die sogenannte Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses stattfinden. Die Haushaltsberatungen des Bundestages starten in seiner ersten regulären Sitzungswoche, die am 15. Januar beginnt.

Ziel ist, dass der Bundesrat als Länderkammer den Etat 2024 dann am 2. Februar beschließen kann.

Mehr als 200 Verhandlungsstunden brauchte es mit Finanzminister und Kanzler, um die Haushaltskrise zu überwinden, in die das Karlsruher Urteil vom 15. November die Koalition katapultiert hatte. Auch in der finalen Verhandlungsnacht brauchte viel Geduld - schließlich hatte das Treffen schon am Dienstag um 10 Uhr vormittags begonnen und war nur für die nachmittäglichen Fraktionssitzungen kurz unterbrochen worden.

Diesen Trick lassen wir Ihnen nicht durchgehen Friedrich Merz (CDU), Oppositionschef.

In der Nacht auf Mittwoch aber wollte vor allem der Kanzler endlich einen Durchbruch. Er wollte nicht nochmal wie bei seiner Regierungserklärung vor zwei Wochen oder beim SPD-Parteitag am vergangenen Wochenende einen großen Auftritt haben, ohne etwas Konkretes sagen zu können.

Schließlich war für diesen Mittwoch wieder eine Regierungserklärung angesetzt - und auch der Flieger zum EU-Gipfel in Brüssel wartete.

Die Atmosphäre aber, so beschreiben es Beobachter, ist lange sehr ernst gewesen. Auch im Kanzleramt wird hinter vorgehaltener Hand nicht mehr bestritten, dass sich Scholz und Lindner über der Frage einer erneuten Notlage für den Haushalt 2024 regelrecht überworfen hatten.

Das ist dann auch der große Knackpunkt, um den es in der Nacht bis zuletzt geht. FDP-Chef Lindner will partout keinen Gebrauch von den Ausnahmeregeln bei der Schuldenbremse machen, Kanzler Scholz dagegen sieht die dramatische Lage der Ukraine und die Möglichkeit, dass nicht zuletzt die Amerikaner in ihrer Unterstützung nachlassen könnten, was einen deutlich größeren deutschen Beitrag für Europas Sicherheit vor Russland erforderlich machen könnte.

Am Ende ringt er Lindner ab, dass er die Haushaltsnotlage erklären wird, „sollte sich die Situation durch Russlands Krieg gegen die Ukraine verschärfen, etwa weil die Lage an der Front sich verschlechtert, weil andere Unterstützer ihre Ukrainehilfe zurückfahren oder weil die Bedrohung für Deutschland und Europa weiter zunimmt“, wie Scholz das um 12 Uhr mittags im Kanzleramt durchaus eindringlich formuliert.

Und weiter: „Um vorbereitet zu sein, haben wir bereits miteinander vereinbart, in einer solchen Lage, von der heute niemand weiß, ob sie nun eintritt oder nicht, dem Bundestag einen Überschreitungsbeschluss vorzuschlagen“. Das hört sich nach einer gesichtswahrenden Wortschöpfung für Lindner an.

Der Kanzler stellt diesen Punkt auch in seiner Regierungserklärung um 13 Uhr in den Mittelpunkt. Es gehe darum, „unsere Unterstützung der Ukraine abzusichern“, sagt Scholz im Plenum, und letztlich „um die Sicherheit Europas“, weil Kremlchef Wladimir Putin nach wie vor „ganz offen seine imperialistischen Pläne verfolgt“.

Merz sieht erneut Trickserei

Oppositionschef Friedrich Merz (CDU) sieht wieder nur einen klempnernden Kanzler am Werk. „Es ist eine vorhersehbare Notlage, die Sie spätestens Mitte des Jahres in Anspruch nehmen müssen“, ruft er in den nun aufgebrachten Saal, weil weiter zu viel Geld für Soziales und grüne Projekte ausgegeben werde und die Lage in der Ukraine somit fast zwangsläufig zu einem Aussetzen der Schuldenbremse führen werde, obwohl die Ampel anderes behaupte. „Diesen Trick lassen wir Ihnen nicht durchgehen“.

In der Nacht sind es nicht nur Scholz, Lindner und Habeck gewesen, die die Ukraineformel zur Schuldenbremse und auch noch den höheren CO2-Preis aushecken. Auch Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) und die beiden koordinierenden Staatsekretäre Anja Hajduk (Grüne) und Steffen Saebisch (FDP) sind zugegen.

Und sogar Werner Gatzer ist zugegen, der schon unter Scholz Finanzstaatssekretär war, von Lindner übernommen, aber nach dem Karlsruher Urteil entlassen wurde zum Jahresende, was wiederum Scholz Lindner übelnahm.

Wie chaotisch und ernst die Lage gewesen ist, zeigt im Verlauf des Mittwochs auch die Tatsache, dass selbst Stunden nach der Einigung die Beschlüsse noch nicht schriftlich vorliegen.

Und es gibt noch viel Redebedarf in einem Koalitionsausschuss und Sonderfraktionssitzungen. Als Kanzler Scholz dann am Abend in einer aufgezeichneten ARD-Sondersendung Fragen beantwortet, sitzt er längst im Flieger nach Brüssel.