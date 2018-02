Deutschland ist eine schlaflose, dauermüde, unausgeschlafene Gesellschaft geworden. Gegen Müdigkeit am Tage hilft nur ausreichend Schlaf. Dafür benötigen wir eine neue Schlafkultur. Menschen müssen wieder so viel schlafen, wie es die Gene vorgeben. Für den durchschnittlichen Deutschen liegt dieser Wert bei sieben Stunden. Ausreichend Schlaf fördert unsere Resilienz, Gesundheit und Leistungsfähigkeit in der Nonstop-Gesellschaft und reduziert Gefahren. Gesellschaftliche Abläufe sollten sich mehr an den chronobiologisch begründeten Schlafenszeiten des Menschen orientieren. Die Schule sollte zumindest ab der Pubertät später beginnen. Bessere Leistungen in Klausuren und Prüfungen wären die Folge. Aus Gründen der Chancengleichheit zwischen Lerchen und Eulen sollten Prüfungen nie in den ersten Schulstunden stattfinden.

Arbeitszeiten sollten sich an der individuellen Schlaf-Wach-Struktur jedes einzelnen Mitarbeiters orientieren. Wo immer möglich, sollten flexible Arbeitszeiten eingeführt werden. Unternehmen müssen bei der Schichtplangestaltung moderne schlafmedizinische Erkenntnisse berücksichtigen, um das höhere Risiko für Schlafstörungen und Krankheiten bei Schichtarbeitern zu reduzieren. Für ältere Schichtarbeiter dürfen Nachtschichten ausschließlich freiwilliger Natur sein. Schlafpausen am Arbeitsplatz sollten entstigmatisiert und positiv bewertet werden. Die Japaner machen es uns vor. Wer dort seinen Kopf auf die Schreibtischplatte legt, muss zuvor tüchtig gearbeitet und sich seinen (Erholungs-)Schlaf verdient haben. Gegen das deutschlandweit bekannte Suppenkoma nach der Mittagspause wirkt ein Nickerchen am Arbeitsplatz Wunder. Moderne Unternehmen wie Google sind Vorreiter. Sie wissen, dass ausgeschlafene Mitarbeiter produktiver und kreativer sind, und bieten Schlafmöglichkeiten am Arbeitsplatz an.

Schulen sollten später mit dem Unterricht beginnen, Unternehmen Arbeitszeiten flexibler gestalten

Gesellschaftlich gilt ein müder Autofahrer als ungefährlich, ein alkoholisierter als Zeitbombe. Dabei entsprechen bereits 17 Stunden Wachheit einem Reaktionsvermögen von 0,5 Promille. Gesellschaft und Politik müssen sich der Risiken des Sekundenschlafes dringend bewusst werden und wirksame Maßnahmen ergreifen, um die hohe Zahl an Unfallopfern zu reduzieren. Eine Kampagne des Deutschen Verkehrssicherheitsrates und der Bundesanstalt für Straßenwesen wurde vom Verkehrsministerium mit viel zu wenig Geld unterstützt, Logistikunternehmen als relevante Zielgruppen erst gar nicht einbezogen.

Cockpit-Zeitenregelungen in der Luftfahrt sollten sich aus Gründen der Flugsicherheit eher an den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Schlafmedizin orientieren als an den wirtschaftlichen Interessen der Fluggesellschaften. Es ist nicht einzusehen, warum ein Pilot deutlich länger fliegen darf, als ein Lkw-Fahrer am Steuer sitzt.

Um wirksam der hohen Zahl an Menschen mit Schlafstörungen zu begegnen, sollte das Wissen über die Bedingungen eines gesunden Schlafs bereits in der Schule vermittelt werden und fester Bestandteil der Gesundheitserziehung sein. Schlafstörungen gelten noch zu häufig als Lappalie und werden von den Kostenträgern im Gesundheitswesen nicht ernst genommen. Wartezeiten auf eine spezialisierte Behandlung in einem Schlafzentrum von bis zu einem Jahr sind die Folge. Das trägt dazu bei, dass die Schlafstörungen bei vielen Patienten chronisch werden. 70 Prozent der Menschen mit Ein- und Durchschlafstörungen leiden schon länger als ein Jahr, 50 Prozent länger als drei Jahre an ihrer Erkrankung. Bis zu zwei Millionen Menschen in Deutschland sind von Schlafmitteln abhängig, es ist eine Abhängigkeit auf Rezept. Dabei sind Schlafmittel eine rein symptomatische Therapie und stellen keine Behandlung der Ursachen dar. Wichtig wäre, dass Kostenträger ihre Ressourcen gezielt für Patienten mit Schlafstörungen einsetzen und dafür teure Schlafstudien, wie zuletzt bei einigen großen Versicherern der Fall, als Schaufensterpolitik in Auftrag geben. Es fehlt auch an schlafmedizinischen Lehrstühlen. Modernes schlafmedizinisches Wissen muss bereits an den Hochschulen Ärzten und Psychologen vermittelt werden. Es ist zwingend notwendig, dass Hausärzte eine breite Basisausbildung zur Behandlung von Menschen mit Schlafstörungen bekommen. Nur so ist es möglich, die große Zahl an Menschen mit chronischen Schlafstörungen und Schlafmittelabhängigkeit wirksam zu reduzieren: zum Wohle von Mensch und Gesellschaft.

Und schließlich sollten wir alle selbst den Schlaf wieder mehr schätzen und uns ins Bewusstsein rufen, dass er wirklich die beste Medizin ist. Wir sollten dabei auf die notwendige Dosis achten und wieder länger schlafen, auch zulasten von Freizeit, Hobbys und Arbeit. Dabei muss auch der korrekte Einnahmezeitpunkt gesellschaftlich berücksichtigt werden: Lerchen tun es früher und Eulen machen es später. Das sollten Schule und Arbeitgeber akzeptieren und unsere Anwesenheit nicht vorzeitig einfordern, die Nebenwirkungen können sonst sehr hoch sein.

Was kann jeder selbst tun, damit das Rezept wirkt und man im positiven Sinne zur Schlaftablette wird? Arbeitsunterlagen, Fernseher und Handy aus dem Schlafzimmer verbannen. Sich von unnötigen Aufgaben entbinden. Wer jede Nacht acht Stunden auf Urlaub geht, hat beste Voraussetzungen für einen tiefen und erholsamen Schlaf.

Hans Günter Weeß ist Leiter des Interdisziplinären Schlafzentrums am Pfalzklinikum Klingenmünster und als Dozent an der Universität Koblenz-Landau tätig. Im Februar 2016 erschien sein Buch „Die schlaflose Gesellschaft“.