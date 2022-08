Den ukrainischen Streitkräften könnte es gelungen sein, das Hauptquartier der russischen Söldnergruppe Wagner im Westen der Region Luhansk zu zerstören. Das berichtet das "Institute for the Study of War" (ISW) unter Berufung auf russische und ukrainische Quellen.

Der Stützpunkt 40 Kilometer nordöstlich der Stadt Bachmut "ermöglichte es dem Kommando der Wagner-Gruppe wahrscheinlich, verschiedene Offensivoperationen im Nordosten der Oblast Donezk von russisch besetztem Gebiet in der Oblast Luhansk aus zu koordinieren", heißt es in dem ISW-Lagebericht vom Montag.

Grundlage für den Angriff – vermutlich mit Himars-Raketenwerfern – könne der Besuch eines russischen Bloggers Anfang August auf dem Stützpunkt gewesen sein, schreibt das ISW weiter. Dessen Nachrichten und Fotos auf dem Messaging-Dienst Telegram könnten zur Lokalisierung des Wagner-Stützpunktes beigetragen haben.

"Der Angriff könnte sich auf Wagners Kommando- und Kontrollfähigkeiten in der Region Bachmut auswirken." Weitere Details zu dem mutmaßlichen Angriff – auch zu möglichen Opfern – sind noch unklar. (Tsp)