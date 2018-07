Im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht (OLG) München ist heute Beate Zschäpe für ihre letzten Worte aufgerufen worden. Sie distanzierte sich in ihrem Schlusswort von der rechten Szene und von den Verbrechen ihrer Freunde Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. „Bitte verurteilen Sie mich nicht stellvertretend für etwas, was ich weder gewollt noch getan habe“, sagte die Hauptangeklagte am Dienstag in ihrem persönlichen Schlusswort vor dem Münchner Oberlandesgericht. Sie habe keine Kenntnis gehabt, warum die beiden Täter ihre Opfer an den verschiedenen Tatorten auswählten. Rechtes Gedankengut habe für sie "gar keine Bedeutung" mehr.

Das OLG will am 11. Juli das Urteil gegen die mutmaßliche Rechtsterroristin und vier Mitangeklagte sprechen, wie der Vorsitzende Richter am Dienstag bekanntgab.

Zschäpes Anwalt Mathias Grasel hatte am Dienstag eine rund fünfminütige Erklärung seiner Mandantin angekündigt. Auch die mitangeklagten mutmaßlichen Helfer des „Nationalsozialistischen Untergrunds“, Ralf Wohlleben, Carsten S. und Holger G., wollen sich im Rahmen von letzten Worten äußern, nicht aber der Mitangeklagte André E..

Zschäpe hatte sich bislang erst einmal persönlich in dem Verfahren geäußert, im Rahmen einer kurzen Stellungnahme im September 2016. Damals sagte sie, sie bedauere ihr „Fehlverhalten“ und verurteile, was ihre Freunde Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt den Opfern „angetan haben“. Ansonsten nahm sie nur in schriftlichen Einlassungen, die ihre Vertrauensanwälte vortrugen, zu den Anklagevorwürfen Stellung. Auch auf Fragen des Gerichts antwortete sie stets nur schriftlich. (dpa, AFP)