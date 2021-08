Als Reaktion auf die Schmähplakate gegen die Grünen hat die Partei kurzfristig 100.000 Euro gesammelt, um der Kampagne eigene Plakate entgegenzusetzen. „Es gab eine Welle der Solidarität und Unterstützung“, teilte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner am Freitag in Berlin mit. Ein am Dienstag gestarteter Spendenaufruf habe binnen 42 Stunden mehr als 100.000 Euro eingebracht.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

In verschiedenen deutschen Großstädten sind seit einigen Tagen große Plakate zu sehen, auf denen unter dem Motto „#GrünerMist 2021“ Stimmung gegen die Partei gemacht wird. Neben Sonnenblumen mit hängenden Köpfen sind Begriffe wie „Klimasozialismus“ und „Ökoterror“ zu lesen.

Mehr zum Thema „Grüner Mist ist rechter Müll“ SPD und CDU verurteilen Schmähplakate gegen Grüne

„Diese Hetzkampagne löst keines der Probleme im Land“, betonte Kellner. „Diese Form der Verleumdung greift aber nicht nur uns an, sie ist auch ein direkter Angriff auf unsere Demokratie.“ Tags zuvor hatten sich bereits CDU und SPD an die Seite der Grünen gestellt und die Schmähplakate verurteilt. (dpa)