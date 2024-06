Scholz als Kämpfer gegen „Terror“ Am Ende könnte die AfD profitieren

„Wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben ... Wer keine Bleibeperspektive in Deutschland hat, weil er sich nicht auf Schutzgründe berufen kann, muss zurückgehen. Dafür müssen unsere Behörden rund um die Uhr erreichbar sein, damit man jemanden wirklich abschieben kann, wenn die Bundespolizei ihn aufgreift.“

So äußerte sich Kanzler Olaf Scholz (SPD) in einem „Spiegel“-Interview, versehen mit finsterem Blick auf dem Magazin-Cover. Das war im Oktober 2023, vor über einem halben Jahr.

„Nicht jeder Mensch, der zu uns kommt, kann bleiben. Wir starten eine Rückführungsoffensive, um Ausreisen konsequenter umzusetzen, insbesondere die Abschiebung von Straftätern und Gefährdern. Der Bund wird die Länder bei Abschiebungen künftig stärker unterstützen.“

So legten sich SPD, Grüne und FDP in ihrem Koalitionsvertrag fest, Ende 2021, vor über zweieinhalb Jahren.

Skepsis ist also geboten, wenn Scholz jetzt im Bundestag ankündigt, er wolle die Abschiebung von Schwerstkriminellen aus Afghanistan und Syrien wieder ermöglichen. „Solche Straftäter gehören abgeschoben – auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen“, sagt Scholz: „Schwerstkriminelle und terroristische Gefährder haben hier nichts verloren.“

Bundespräsident kommt zu Schweigeminute nach Mannheim Eine Woche nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten in Mannheim hält Baden-Württemberg am Freitagmittag mit einer Gedenkminute inne. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt für die Schweigeminute auf den Mannheimer Marktplatz, den Tatort. Zum Zeitpunkt der Tat um 11.34 Uhr sind alle Bürger zu einem Moment der Stille aufgerufen. Auch der Bundestag hatte am Mittwoch des getöteten Polizisten gedacht. Ein in Deutschland lebender afghanischer Staatsbürger hatte am 31. Mai auf dem Mannheimer Marktplatz mit einem Messer sechs Menschen verletzt. Ein Polizist wurde tödlich verletzt, nachdem er zu Hilfe kam. Der mutmaßliche Täter wurde von einem Polizisten angeschossen und ist bislang nicht vernehmungsfähig. Die Tötung hat eine Debatte über Abschiebungen von Straftätern nach Afghanistan ausgelöst. (KNA)

Wen meint Scholz?

Man fragt sich, an wen sich der Kanzler damit wendet? An sich selbst?

In Wahrheit gibt es viele Gründe, warum Abschiebungen ausländischer Straftäter oder abgelehnter Asylbewerber nicht funktionieren. Die Frage ist nur: Warum sind sie noch im Lande? Und was hat der Kanzler bisher alles getan, um die von ihm angeprangerten Zustände zu beheben?

Das Sicherheitsinteresse Deutschlands wiegt schwerer als das Schutzinteresse des Täters Olaf Scholz (SPD), Bundeskanzler

Bisher war die Bundesregierung der Auffassung, Abschiebungen in das von den Taliban regierte Afghanistan – oder in das für schlimmste Menschenrechtsverletzungen bekannte Syrien – seien nicht möglich. Ist das noch die Auffassung von Scholz? „Das Sicherheitsinteresse Deutschlands wiegt schwerer als das Schutzinteresse des Täters“, sagt Scholz. Man ist gespannt, wie sich die Grünen-Bundestagsfraktion dazu verhalten wird.

Auch die sogenannten Rückführungen nicht-straffälliger Asylbewerber gelingen bisher nur sehr bedingt und sind komplizierter, als Scholz suggeriert. Wie etwa umgehen mit einem Fall wie des 25-jährigen Messer-Attentäters von Mannheim, der inzwischen ein Kind mit deutscher Staatsangehörigkeit hat? Was tun mit Asylbewerbern, die plötzlich nicht aufzufinden sind? Welche Handhabe hat der Bund, wenn etwa ein Land wie einst Berlin kaum abschieben will?

Bisher misslingt der Bundesregierung die vollmundig angekündigte „Rückführungsoffensive“ wie das „Abschieben im großen Stil“. Im Jahre 2022 schob Deutschland knapp 1000 abgelehnte Asylbewerber mehr ab als 2021. Erst im vorigen Jahr stiegt die Zahl der Abschiebungen, zaghaft, um ein Viertel auf 16.430. Doch etwa doppelt so viele geplante Abschiebungen konnten im Jahr 2023 „nicht vollzogen werden“, wie die Bundesregierung auf AfD-Anfrage im März mitteilte. Von der 2023 gestiegenen Zahl der Asylanträge ganz zu schweigen.

Nicht nur außenpolitisch, juristisch und praktisch sind Abschiebungen kompliziert. Gleiches gilt für die politischen Widerstände innerhalb der Ampel-Koalition. Wer am Donnerstag das Beifall-Verhalten im Plenum des Bundestages, erlebte bei Scholz’ Passage zur inneren Sicherheit eine Koalition aus SPD, FDP und Union. Bei den Grünen rührte sich kaum eine Hand.

Der Autor leitet das Tagesspiegel-Hauptstadtbüro.

„Abschiebungen im großen Stil“? Zum wiederholten Male setzt sich der Kanzler der Gefahr aus, Erwartungen zu wecken, die er am Ende nicht wird erfüllen können. Damit droht ein weiterer Vertrauensverlust in die Institutionen des Staates, in Rechtsstaat und Demokratie.

Olaf Scholz, seine Regierung und seine SPD stehen unter Druck, erst recht vor der Europawahl an diesem Sonntag. „Gegen rechts“ versucht die SPD zu mobilisieren. Das tut sie immer dann, wenn nichts anderes mehr geht. Indem Scholz nun aber einen strikten Kurs gegen schwere Straftäter ankündigt, gewissermaßen eine innenpolitische Zeitenwende, der am Ende womöglich wenig Taten folgen werden, riskiert er, jene Rechtsradikalen zu nähren, die er doch eigentlich bekämpfen will.