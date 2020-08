Jeder vierte Deutsche denkt, dass der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz (SPD) bei der Bundestagswahl die besten Chancen gegen Armin Laschet (CDU) hätte. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für den Tagesspiegel. Demnach wird Laschet von allen möglichen Anwärtern der Union auf die Kanzlerkandidatur als der schwächste Kandidat wahrgenommen. 25,9 Prozent der Befragten glauben, dass Scholz gegen ihn am ehesten gewinnen könnte.

Neben dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsident Laschet gelten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und die CDU-Politiker Norbert Röttgen und Friedrich Merz als mögliche Anwärter auf die CDU-Kanzlerkandidatur.

Spahn und Söder werden von den Befragten als die stärksten Kandidaten wahrgenommen. Nur 6,5 Prozent gaben in der Umfrage an, Spahn wäre am leichtesten zu besiegen. Und nur 6,6 Prozent glauben, Scholz hätte gegen Söder die besten Chancen.

Sowohl Gesundheitsminister Spahn als auch der bayerische Ministerpräsident Söder haben in der Corona-Pandemie stark an Beliebtheit gewonnen. Andere Politiker, die mit ihnen um Unionsvorsitz und Kandidatur buhlen, konnten weniger punkten. Neben Laschet (25,9 Prozent) gilt CDU-Politiker Friedrich Merz den Befragten als zweitschwächster Kandidat. 16,1 Prozent glauben, Scholz hätte gegen ihn die besten Chancen. 12,7 Prozent gaben an, Röttgen wäre am leichtesten zu besiegen.

Unter SPD-Anhängern gilt Friedrich Merz als der am leichtesten zu schlagende CDU-Kandidat. Auch die 18 bis 29-Jährigen räumen Scholz gute Chancen ein, wenn er gegen Merz antritt.

SPD legt nach Nominierung von Scholz in Umfragen zu

Nach der Nominierung von Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten hatte die SPD in einer Umfrage um drei Prozentpunkte zugelegt. Das ging aus dem Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Kantar für die „Bild am Sonntag“ hervor. Demnach kommen die Sozialdemokraten in dieser Woche auf 18 Prozent (zuvor 15 Prozent) und liegen damit wieder vor den Grünen mit 16 Prozent (18 Prozent).

Knapp jeder dritte Befragte (29 Prozent) hält Scholz als geeignet für das Amt des Bundeskanzlers. Besser schnitt nur Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ab, den demnach 38 Prozent für geeignet halten. (Tsp, dpa)