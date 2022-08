Auch den Schrei erträgt Olaf Scholz stoisch ruhig. Zu sehen ist ein Kanzler, der kurz die Szenerie betrachtet, die irgendwie auch zu den Zeitläuften des Jahres 2022 passt. Scholz ist mehr Schweiger als Schreier, wägt in diesen Tagen noch mehr die Worte als er es sonst schon tut. Edvard Munch verarbeitete in seinem berühmtesten Gemälde eine Angstattacke. Scholz‘ wichtigste Aufgabe ist gerade, den Bürgern Ängste zu nehmen. Diese Aufgabe hat auch mit seinem Besuch in Oslo zu tun.

Der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Store hat in das spektakuläre neue Munch-Museum geladen, das sich mit seinen 13 Stockwerken Richtung Bucht beugt. Bevor er Scholz den Schrei zeigt, ein Moment der Muße, haben sich die beiden Herren mit den Regierungschefinnen von Island, Katrín Jakobsdóttir, von Dänemark, Mette Frederiksen, von Schweden, Magdalena Andersson, und von Finnland, Sanna Marin beraten, beim nordisch-deutschen Treffen.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für r Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Scholz, der sich gern als Feminist bezeichnet und dessen Kabinett je zur Hälfte aus Frauen und Männern besteht, preist die nordischen Länder als „Role Model“. Es ist hier auch ein sozialdemokratisches Familientreffen, die Isländern Jakobsdóttir merkt an, sie als Links-Grüne falle hier ja fast etwas aus dem Rahmen.

Die Finnin Marin machte am Wochenende erneut mit dem lässigen Outfit für den Besuch bei einem Festival Schlagzeilen, sie ist auch diejenige, die am deutlichsten eine Meinungsverschiedenheit mit Scholz zeigt, als die sechsköpfige Gruppe nach dem Treffen hoch oben im Munch-Museum vor die Presse tritt. Jede und jeder auf dem Podium soll mal seine Haltung sagen zur Forderung des ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Selenskyj nach einem Einreisebann für Russen, um den inneren Druck auf Wladimir Putin zu steigern.

Finnland ist für den Visa-Bann für Russen, Scholz bremst

Marin, die wie Andersson als Antwort auf den Krieg ihr Land in Rekordtempo gegen die Nato führt, hat jede Neutralität aufgegeben. „Ich finde es nicht richtig, dass russische Bürger als Touristen in die EU und in den Schengen-Raum einreisen und Sightseeing machen können, während Russland Menschen in der Ukraine tötet“, sagt sie. Scholz dagegen bekräftigt seine umstrittene These: „Das ist Putins Krieg, nicht der Krieg der Russen“. Denn im Land unterstützen viele Menschen den Krieg, die einseitige Propaganda verfängt, die es jeden Tag rauf und runter im TV zu sehen gibt.

[Der Nachrichtenüberblick aus der Hauptstadt: Schon rund 57.000 Leserinnen und Leser informieren sich zweimal täglich mit unseren kompakten überregionalen Newslettern. Melden Sie sich jetzt kostenlos hier an.]

Man dürfe nicht oppositionellen Russen, die nach Europa wollten und von denen sich schon etliche in EU-Staaten aufhielten, eine Flucht noch erschweren, meint Scholz. Dagegen sagt auch die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, dass man über ein Visumsverbot sprechen müsse, ihre Regierung habe aber noch keine Entscheidung getroffen. Dann verlässt sie blitzschnell das Podium – der Flieger nach Kopenhagen wartet, es sind schwere Gewitter angekündigt.

Die anderen bleiben diplomatisch und legen sich nicht fest. Treiber eines Visumverbots sind Finnland, Estland und Litauen, weil sie als Grenzländer weiterhin viele Besucher aus Russland haben, die sich dort mit Waren eindecken, die unter die EU-Sanktionen fallen. Auch Polen unterstützt inzwischen ein Visumsverbot. Ganz so einig wie zu Beginn des Krieges scheint man sich nicht mehr zu sein.

Die Regierungschefinnen sind in der Überzahl beim nordisch-deutschen Treffen. Foto: dpa/Kay Nietfeld

„You'll never walk alone“ – aber wie wird das finanziert?

Eigentlich im Fokus steht aber hier etwas anderes. In der Reihe multipler, sich überlappender Krisen wächst sich das Preisthema zu dem Thema aus, das viele Bürger inzwischen mehr beschäftigt als der Krieg. Scholz schaltet sich von hier aus zum Thema Gas-Umlage ein, erklärt kurz den anderen auf Englisch, dass es um ein etwas spezielles Thema gehe und wechselt nur für diese eine Antwort vom Englischen ins Deutsche. Es geht hier um die Botschaft an das Heimpublikum; man arbeite intensiv an einem weiteren Milliardenpaket.

Aber die entscheidende Frage bleibt offen: Wie soll das finanziert werden? Wo doch Finanzminister Christian Lindner (FDP) das Geld zusammenhalten und im kommenden Jahr auf Biegen und Brechen die Schuldenbremse wieder einhalten will. Über einen Nachtragshaushalt? Wird es weitere Energiepreispauschalen geben, neben den 300 Euro im September.

Zur Methode Scholz gehört, sich so lange nicht festzulegen, bis das Ergebnis feststeht – dann kann man auch nicht als Verlierer dastehen. Er macht in der Regel keine Versprechen, aber sein „You’ll never walk alone“ weckt große Erwartungen, daran wird er nun gemessen werden.

Vor allem braucht Scholz mehr Gas, damit Deutschland überhaupt ohne größere Verwerfungen über den Winter kommt, Die Gas-Umlage ist als Notinstrument zur Stützung der Gashändler eingeführt worden, da sie enorme Zusatzausgaben haben, weil sie Gas aus anderen Quellen beziehen müssen, seit immer weniger billiges russisches Gas geschickt wird.

Der Kanzler im Regen – „Wir sind ja nicht aus Zucker“

Nach dem nordisch-deutschen Treffen fährt der Kanzler mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Gahr Store per Boot – natürlich elektrisch betrieben – rüber zum Gästehaus der Regierung. Es weht beide fast weg, heftiger Regen hat eingesetzt. „Das Wetter fand ich großartig“, sagt der Hanseat Scholz danach. „Wir sind ja nicht aus Zucker.“

Gahr Store lobt ausdrücklich Deutschland als wichtigsten Partner, es habe eine enorme Bedeutung für Europa, dass Deutschland nun so stark in seine Verteidigung investiere. Scholz habe auch eine Zeitenwende in der Energiepolitik eingeleitet. „Du bist bei Freunden, Olaf.“ Aber ganz so ungetrübt ist der Schein dann doch nicht.

Mit Katar hat es bisher nicht mit neuen Lieferverträgen geklappt, da das Land langfristige Verträge will, die Ampel-Koalition Gas aber nur als Brücke sieht, bis es genug erneuerbare Energien gibt und Wasserstofftechnologien zur Marktreife kommen.

Stürmische Zeiten: Der Kanzler setzt bei der Suche nach neuen Gasquellen vor allem auf Norwegens Ministerpräsidenten Jonas Gahr... Foto: Imago/NTB/Hakon Mosvold Larsen

Norwegen exportiert so viel Gas wie nie zuvor

In Norwegen sprudeln seit Kriegsbeginn die Kassen, das Land ersetzt in Deutschland Stück für Stück Russland als wichtigsten Lieferanten, die Offshore-Förderung in der Nordsee wurde ausgeweitet. Von Januar bis April dieses Jahres exportierte Norwegen fast 15 Milliarden Kubikmeter Erdgas nach Deutschland, fast doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum 2021.

Drei von sieben norwegischen Export-Pipelines führen nach Deutschland, zudem kommt viel Erdgas per Tanker. Auch der Flüssiggas-Transport soll ausgeweitet werden; für die Einfuhr will Deutschland von Norwegen zwei schwimmende Flüssiggasterminals mieten. Gahr Store betont, man habe die Produktion nach dem russischen Angriff auf die Ukraine bereits um fast zehn Prozent erhöht. Der Nettogewinn des Energiekonzerns Equinor hat sich zuletzt verdreifacht. Für das zweite Quartal meldete der Konzern einen Gewinn von mehr als 6,6 Milliarden Euro - gegenüber 1,9 Milliarden Euro im Vorjahresquartal.

Nach Katar gibt es aber den nächsten Dämpfer

Doch dann sagt der Ministerpräsident einen für Scholz schlechten Satz: „Norwegen liefert maximal das, was wir liefern können.“ Heißt: Mehr geht nicht, das Erschließen neuer Gasfelder klappt nicht von heute auf morgen. Ein Ersetzen des russischen Gases wird nicht so einfach gehen. Umso wichtiger dürfte daher nun erst Recht das Energiesparen werden. Damit zerschlägt sich nach Katar bei einem weiteren Land die Hoffnung, schnell zusätzliche Mengen bekommen zu können – und auch die Preise wieder in den Griff zu bekommen, denn jeder Mangel bedeutet auch, dass es noch weiter hoch gehen kann. Vor allem Russland profitiert davon und füllt trotz weit geringerer Lieferungen weiter die eigene Kriegskasse.

Scholz betont, dass die ganze Infrastruktur nun so umgebaut werde, dass man nie wieder von einem Land so abhängig wird wie von Russland, vier Flüssiggas-Terminals in Lubmin, Stade, Brunsbüttel und Wilhelmshaven sollen möglichst rasch ans Netz gehen. „Ich bin sehr froh, dass wir mit Norwegen einen sicheren, demokratischen und verlässlichen Partner haben. Auf Norwegen kann man sich verlassen“, sagt der Kanzler.

Das nächste Geschäftsfeld: die CO2-Verpressug in der Nordsee

In Deutschland bereitet die Regierung die Bürger auf Wohlstandsverluste vor, in Norwegen wächst der Wohlstand, gerade auch wegen des Themas Energie Gahr Store hat noch ein Geschäftsfeld im Blick. Die Abscheidung und unterirdische Verpressung von CO2 unter der Nordsee (CCS), um die europäischen Klimaziele zu erreichen.

Auch aus Deutschland könnte so CO2 hierhin kommen, die Energieriesen Equinor, Shell und Total planen Pipelines in der Nordsee, um jedes Jahr Millionen Tonnen CO2 im Untergrund zu verpressen. Scholz fand schon die Pilotprojekte in Deutschland spannend, etwa von Vattenfall in der Lausitz bei Braunkohlekraftwerken. Aber dann rebellierten Bürger gegen die Gefahren von „CO2-Endlagern“, vor allem in Schleswig-Holstein, wo es geeignete Lagergebiete gibt – und die Pläne waren tot.

„Wir kennen Eure Ängste“, sagt Gahr Store. „Wir können eine andere Geschichte erzählen.“ Man habe hier 30 Jahre lang Erfahrungen gesammelt, das CO2 werde 3000 Meter unter dem Meeresgrund verpresst. „Das ist ein sicherer Lagerort.“

Für Scholz geht es wenig später weiter nach Stockholm, dort nächtigt er im Grand Hotel, in dem traditionell die Nobelpreisträger vor der Ehrung für bahnbrechende neue Erkenntnisse übernachten. Besondere Lösungen, um irgendwie aus der Defensive in Sachen Energie und Klimawandel herauszubekommen, braucht der Kanzler gerade irgendwie auch.