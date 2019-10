Olaf Scholz hat sich erleichtert über das Ergebnis gezeigt. „Daraus lässt sich richtig was Gutes machen“, sagte er. Geywitz machte am Samstag deutlich: „Wir sagen, die SPD ist in der Lage, die Probleme des Landes am besten zu lösen, wenn sie gestalten kann.“ Bevor die Parteimitglieder vom 19. bis zum 29. November ein zweites Mal abstimmen, sollen sich beide Bewerberpaare noch mehrmals öffentlich präsentieren. (dpa)