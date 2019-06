Vor einer Moschee in der Bretagne sind zwei Menschen angeschossen worden. Der Schütze sei auf der Flucht, teilte die Polizei im französischen Brest am Donnerstagabend mit. Die Polizei konnte zunächst keine Angaben dazu machen, wie schwer die Verletzungen der beiden Opfer waren. Derzeit werde untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen den Schüssen und dem Tatort in Brest gebe, hieß es. Dies sei noch nicht klar. Medienberichten zufolge soll es sich bei einem der Angeschossenen um einen Imam handeln.

Einsatzkräfte seien mobilisiert, um den Schützen festzunehmen, erklärte Frankreichs Innenminister Christophe Castaner auf Twitter. Die Tat soll sich Medienberichten zufolge kurz nach 16 Uhr ereignet haben. Der Schütze soll mit dem Auto zur Moschee gefahren sein und sich dort mit einem Mann unterhalten haben. Schließlich fielen Schüsse. Der oder die Täter flohen den Angaben zufolge in einem Kleinwagen, der später von den Ermittlern leer vorgefunden worden sei. Das betroffene Viertel der bretonischen Stadt wurde nach dem Vorfall abgeriegelt.

Die Staatsanwaltschaft Paris teilte mit, sie stehe wegen eines möglichen Terror-Hintergrunds der Tat im Kontakt mit der Staatsanwaltschaft von Brest. Der französische Innenminister Christophe Castaner schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, er habe die Präfekten im Land aufgefordert, "die Bewachung von Gebetsstätten im Land zu verstärken".(dpa, AFP)