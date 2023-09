Bundesministerin Svenja Schulze im Interview „Ich will nicht, dass unsere Entwicklungsgelder für Waffenkäufe genutzt werden“

Frau Schulze, Sie sind vor Kurzem nach Westafrika gereist. Ein zentrales Thema war dabei der Putsch in Niger. Seit Ihrer Rückkehr hat es nun auch in Gabun einen Putsch gegeben. Beobachten Sie in der Region einen Trend der wachsenden Instabilität?

Insgesamt ist die Situation in der Region sehr fragil. Das sind nicht alles stabile Staaten. Die Bevölkerungen sind sehr jung. 60 Prozent der Menschen in der Sahelzone sind unter 25 Jahre alt. Wir müssen auf jedes Land einzeln schauen und dürfen die Region nicht pauschal bewerten. Die Staaten haben jeweils ganz verschiedene Interessen und Herangehensweisen.