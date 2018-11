Am Abend wird es spannend werden im Bundestag – aber wie so oft wahrscheinlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dabei geht es um Wichtiges: die Änderung der Asylgesetzgebung. Genauer um die „Mitwirkungspflicht“ von Asylbewerbern im Rahmen der üblichen Überprüfung, ob sie weiter schutzberechtigt sind.

Überprüft werden diejenigen, die zwischen 2015 und 2017 in Deutschland einen Asylantrag gestellt und in der Folge einen Schutzstatus erhalten haben. Mehrheitlich als Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention oder als sogenannte subsidiär Schutzberechtigte, zum geringsten Anteil als politische Flüchtlinge. Die Überprüfung erfolgt nach bereits geltendem Recht immer spätestens nach drei Jahren.

Dahinter stehen große Zahlen. Auch ein großes Problem? In den Jahren bis einschließlich 2020 müssen 760.000 Asylbewerber überprüft werden – und bei 391.000 ist die Identität nicht hinreichend geklärt. Daher die „Mitwirkungspflicht“. Sie soll künftig durchgesetzt werden, denn wer schutzberechtigt bleiben will, muss in dieser Hinsicht mitarbeiten.

In ihrer Gesetzesbegründung nennt die Bundesregierung die Zahlen für anstehende Überprüfungen im Detail. In Klammern steht der Anteil der Prüfungen, in denen eine Mitwirkung des Schutzberechtigten erforderlich sein wird. Das sind 2018: 250.000 (davon 150.000, 60 Prozent), 2019: 250.000 (150.000, 60 Prozent), 2020: 260.000 (91.000, 35 Prozent).

Der Rückgang im Jahr 2020 kommt daher, dass ab 2017 die Asylverfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wieder deutlich geordneter verliefen, sodass in der deutlichen Mehrzahl der Fälle die Identität zweifelsfrei geklärt ist. Insbesondere in den Jahren 2015/2016 wurden aber in großem Ausmaß Identitäten nicht oder unzureichend geprüft.

Mehr zum Thema Asylrecht Gerichtsverfahren sollen schneller werden

Mangelnde Mitwirkung kann bei der Entscheidung berücksichtigt werden. Die Frage auch in der Debatte wird aber sein, wie es gelingt, die Mitwirkungspflicht nachträglich durchzusetzen – und was konkret geschieht, wenn sich ein Asylbewerber dem entzieht. Denn bisher führt die Gesetzesänderung nicht zu einem Automatismus, dass der sogenannte Aufenthaltstitel widerrufen wird.