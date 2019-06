SPD-Chefin Andrea Nahles hat ihren Rücktritt als Partei- und Fraktionschefin angekündigt. Sie wolle damit die Möglichkeit eröffnen, dass in beiden Funktionen in geordneter Weise die Nachfolge geregelt werden könne, teilte Nahles am Sonntag mit.

In ihrer Erklärung schreibt Nahles, sie habe den Vorsitz von Partei und Fraktion in schwierigen Zeiten übernommen. Die SPD habe sich entschieden, als Teil der Bundesregierung Verantwortung zu tragen. Gleichzeitig gehe es darum, die Partei wieder aufzurichten und mit neuen Inhalten zu überzeugen. Beides zu schaffen, sei eine große Herausforderung für alle, für die es gegenseitiger Unterstützung bedürfe.

"Ob ich die nötige Unterstützung habe, wurde in den letzten Wochen wiederholt öffentlich in Zweifel gezogen", schreibt Nahles. "Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist." Am Montag werde sie daher im Parteivorstand ihren Rücktritt als SPD-Chefin und am Dienstag in der Fraktion ihren Rücktritt als Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion erklären.

Die 48-jährige Nahles wurde am 22. April 2018 erste Frau an der Spitze der Sozialdemokraten und ist seit dem 27. September 2017 Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. In den vergangenen Monaten war die Kritik an ihr innerhalb der Partei immer größer geworden. Am Dienstag wollte sie sich vorzeitig zur Wiederwahl als Vorsitzende der 152 Abgeordnete starken Bundestagsfraktion stellen.

Knapp eine Woche nach der für die SPD desaströsen Europawahl war am Samstag eine neue Umfrage veröffentlicht worden, die die SPD um fünf Prozentpunkte auf den Rekordtiefstwert von zwölf Prozent abgestürzt sieht. Ebenfalls am Wochenende hatte mit der Bayern-SPD der erste Landesverband den Fortbestand der großen Koalition mehr oder weniger offen infrage gestellt.

Noch kurz vor Nahles' Ankündigung hatte Vizekanzler Olaf Scholz Nahles im Tagesspiegel weiter sein Vertrauen ausgesprochen: „Andrea Nahles setzt in einer sehr schwierigen Situation für die SPD viel im Interesse der Bürgerinnen und Bürger durch. Das wird zu Recht breit respektiert – und verdient Unterstützung.“ Er rechne fest damit, dass Nahles sich durchsetze, und forderte ein Ende der Debatten.