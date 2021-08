Grenze zu Afghanistan: Russland bringt Panzerabwehr nach Zentralasien

Angesichts der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan hat Russland seine Militärbasis im zentralasiatischen Tadschikistan aufgerüstet. Es seien mehrere Panzerabwehrsysteme des Typs „Kornet“ in die an Afghanistan grenzende Ex-Sowjetrepublik gebracht worden, teilte der Zentrale Wehrbezirk der russischen Armee am Dienstag mit. Mithilfe von „Kornet“ sollen feindliche gepanzerte Fahrzeuge sowie Ziele in der Luft mit Raketen abgeschossen werden können.



Russland, das in Tadschikistan seine größte Auslandsbasis hat, beobachtet den Siegeszug der Taliban in Afghanistan mit Sorge. Befürchtet wird unter anderem, dass Kämpfer in Zentralasien in ehemals sowjetisches Gebiet eindringen könnten. Moskau führt seit langem Verhandlungen mit den Taliban, die die Macht in Afghanistan übernommen haben.

Vor rund einem Monat hatte Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu den Ausbau der zentralasiatischen Stützpunkte angekündigt. Russland hatte sich zuletzt an mehreren Militärübungen mit Tadschikistan und weiteren zentralasiatischen Ländern beteiligt. Unweit der afghanischen Grenze trainierten mehrere Tausend Soldaten im August unter anderem die Abwehr von Terroristen. (dpa)