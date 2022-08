Papst mahnt Ende des Krieges in der Ukraine an

Am ukrainischen Unabhängigkeitstag und ein halbes Jahr nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine hat Papst Franziskus den "Wahnsinn des Krieges" angeprangert und vor dem "Risiko einer nuklearen Katastrophe" im Atomkraftwerk Saporischschja gewarnt. Seit nunmehr sechs Monaten leide das "geliebte ukrainische Volk unter dem Schrecken des Krieges", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Mittwoch nach seiner wöchentlichen Generalaudienz in Rom. Der Papst forderte "konkrete Maßnahmen" um den Krieg zu beenden.

Wie schon bei früheren Aussagen zum Krieg in der Ukraine benannte der Papst weder Russland noch Präsident Wladimir Putin als Aggressoren. Vielmehr seien seine Gedanken bei all jenen, "die den Preis für diesen Wahnsinn zahlen" - Gefangene, Flüchtlinge, Kinder, Waisen. Er bezog sich in diesem Zusammenhang auch auf die am Samstag in Moskau durch eine Autobombe getötete russische Ultranationalistin Daria Dugina.

Zudem trage er die Gefangenen "in meinem Herzen", sagte 85-Jährige. Die Behörden forderte Franziskus auf, alles für deren Freilassung zu tun. Besonders jedoch gälten seine Gedanken den Kindern, sagte Franziskus. Viele ukrainische und russische Kinder seien durch den Krieg zu Waisen geworden. Doch Waisen hätten "keine Nationalität", mahnte Franziskus. Die Kinder hätten "einen Vater oder eine Mutter verloren, egal ob sie Russen oder Ukrainer" seien. (AFP)