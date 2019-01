Dienstag, 22.1.: Die "Sea-Watch 3" ist aktuell das einzige zivile Rettungsschiff, das im Mittelmeer operiert. Seit Samstag hat es 47 Gerettete an Bord, die Helfer haben noch keine Genehmigung, einen sicheren Hafen anzulaufen. Bei ihrem letzten Einsatz musste das Schiff 19 Tage auf offener See warten, bis die Geretteten im Hafen von Malta an Land gehen durften.

Das zweite deutsche Rettungsschiff im Mittelmeer, die "Professor Albrecht Penck" der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye, ist vorläufig außer Gefecht gesetzt. Auch sie musste bei ihrem letzten Einsatz zwei Wochen warten, bis sie die Geretteten übergeben durfte, was dem Trägerverein einen schweren finanziellen Schaden zugefügt hat. In den kommenden drei Wochen soll das Schiff auf seinen nächsten Einsatz vorbereitet werden, es liegt derzeit im Hafen von Palma de Mallorca.

In den ersten Tagen des Jahres sind bereits mehr als 210 Menschen im Mittelmeer ertrunken - plus die, deren Leichen noch nicht entdeckt wurden. Die taz hat heute ein eindrückliches Statement dazu veröffentlicht.

