Eines der letzten privaten Seenotrettungsschiffe im Mittelmeer wird weiterhin nicht auslaufen können. Wie jetzt bekannt wurde, hilft die Schweiz nicht, indem sie die "Aquarius", der die panamaische Flagge entzogen wurde, unter schweizerischer Flagge fahren lässt. In der offiziellen Antwort auf eine entsprechende Bitte mehrerer Abgeordneter des Nationalrats, des Schweizer Parlament, erklärte die Regierung in Bern, sie sehe sich "unter den gegebenen Umständen nicht in der Lage, die Ausnahmeklausel des Seeschifffahrtsgesetzes für das Seeschiff Aquarius anzuwenden". Es brauche eine "tragfähige europäische Lösung", um die Rettung zu ermöglichen, sichere Häfen verfügbar zu halten und die Geflüchteten nach einem festgelegten Mechanismus zu verteilen. Man wolle nicht mit einer "Einzelaktion" Gefahr zu laufen, "die notwendige Zusammenarbeit unter den Staaten zu unterlaufen, anstatt sie zu fördern".

Eine solche schweizerische Initiative hatte eine Anfrage (Interpellation) von Nationalrätinnen und -räten (Abgeordneter) mehrerer Fraktionen gefordert, die der liberale Abgeordnete und Solothurner Stadtpräsident Kurt Fluri eingebracht hatte. Zu den Unterzeichnenden gehörte auch die frühere Schweizer Außenministerin Micheline Calmy-Rey, eine Sozialdemokratin. Der "Aquarius", die von SOS Mediterranee und "Ärzte ohne Grenzen" gechartert worden war, wurde die Flagge Panamas entzogen, nachdem die von der rechten Lega dominierte Regierung in Rom das mittelamerikanische Land massiv unter Druck gesetzt hatte. Hier sollte nach dem Wunsch der Schweizer Abgeordneten ihr Land einspringen. Sie bezogen sich dabei auf die lange Tradition ihres Landes als Standort internationaler und humanitärer Organisationen wie des Roten Kreuzes. Obwohl die Schweiz ihre Flagge qua Gesetz nur Handelsschiffen zur Verfügung stelle, habe es für humanitäre Zwecke immer Ausnahmen gegeben. Diese Ausnahmeklausel solle Bern nun auch der Aquarius gewähren. Die Absage des Bundesrats, der Schweizer Regierung, erfolgte bereits Ende November, wurde aber erst jetzt bekannt.

Die Aquarius, deren Betrieb auch wenn sie nicht ausläuft, mehrere tausend Euro täglich kostet, wurde inzwischen von Italien beschlagnahmt. Der Vertrag mit der Bremer Reederei endet Ende des Jahres.

Mehr zum Thema Überfall in Marseille Rechtsextreme greifen Zentrale von SOS Méditerranée an – 22 Festnahmen