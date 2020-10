Mit Spannung blickt Deutschland auf die Entscheidungen, die die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten heute in der Coronavirus-Pandemie fällen werden. Seit 13 Uhr sind Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs per Videokonferenz zusammengeschaltet, um angesichts der deutlich steigenden Infektionszahlen über das weitere Vorgehen zu beraten.

Eine erste Entscheidung liegt bereits vor: Die heute beschlossenen Lockdown-Maßnahmen sollen schon ab Montag, den 2. November, gelten. Zudem liegt ein erste Zusage auf dem virtuellen Konferenztisch: Finanzminister Olaf Scholz will die Betriebe, die durch den neuen Lockdown Geld verlieren, finanziell noch einmal extra unterstützen. Sieben bis zehn Milliarden Euro sind dafür vorgesehen.

Merkel hatte zuvor wiederholt deutlich gemacht, dass die die bestehenden Maßnahmen für nicht ausreichend hält, die Corona-Lage könne außer Kontrolle geraten, den Intensivstationen der Kliniken drohe dann der Kollaps. Erwartet wird, dass es in der Runde hitzige Debatten geben wird, denn nicht alle Länderchefs wollen den offenbar geplanten, zeitlich begrenzten zweiten Lockdown, den Merkel für nötig hält, so mittragen

Fast zwei Drittel der Deutschen rechnen einer YouGov-Umfrage zufolge allerdings damit, dass es wieder zu Schließungen von Geschäften, Restaurants oder Schulen kommen wird.

Wichtig ist bei allen Punkten: Die Beratungen der Länder mit der Kanzlerin setzen immer nur den Rahmen. Die konkreten Vorgaben werden auf Länderebene und regional durch entsprechende Verordnungen und Allgemeinverfügungen gemacht. In den bayerischen Landkreisen Rottal-Inn und Berchtesgadener Land ist das öffentliche Leben wegen der Infektionszahlen bereits praktisch wieder zum Stillstand gebracht worden.

Auf der anderen Seite schloss Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Dienstag eine Zustimmung zu einem möglichen Lockdown-Beschluss aus. Die Ministerpräsidenten haben sich allerdings nach Angaben des Wirtschaftsmagazins „Business Insider“ darauf verständigt, den nationalen Gesundheitsnotstand auszurufen und den Bundestag bei den geplanten neuen Regeln einzubinden.

Wie die „Bild“ berichtete, warb Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) in der Schalte dafür, den Gesundheitsnotstand aufzurufen. So fiele es allen Ländern einfacher, einheitliche Maßnahmen durchzusetzen.

Hintergrund ist, dass die angeordneten Maßnahmen auf diese Weise wohl schwerer vor Gericht anfechtbar sind. Dem Bericht zufolge wäre dann auch Ramelow bereit, die Maßnahmen mitzutragen.

Zudem soll der Bundestag im Rahmen eines Entschließungsantrags Rückendeckung für die noch zu beschließenden Maßnahmen auf der Ministerpräsidentenkonferenz geben. Mit diesem Antrag bringt der Bundestag seine Auffassung zu politischen Fragen zum Ausdruck. Er hat keine formalen Auswirkungen.

Damit reagieren die Regierungen aber auf die Forderung, das Parlament stärker an den Maßnahmen in der Pandemie zu beteiligen. Wie es heißt, könnte der Bundestag bereits am Donnerstag nach der geplanten Regierungserklärung von Merkel den Entschließungsantrag beschließen.

Ein Überblick über das, was an Auflagen geplant ist – und wo es schon Entscheidungen gibt.

DER ZEITPLAN

Anders als im Frühjahr soll es offenbar einen von vornherein zeitlich begrenzten Stillstand geben. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sprach am Dienstag von einem möglichen „temporären, zeitlich begrenzten Block“ von „drei, möglicherweise vier Wochen“. Die Rede ist von einem „Wellenbrecher-Lockdown“, der am Montag beginnen und offenbar bis zum 30. November gelten soll – ein Stillstand mit Ausnahmen.

KONTAKTBESCHRÄNKUNGEN

In der Beschlussvorlage, die das Kanzleramt vor der Videoschalte an die Länder verschickte heißt es: „Trotz der Maßnahmen, die Bund und Länder vor zwei Wochen vereinbart haben, steigt die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus (Sars-CoV-2) inzwischen in nahezu allen Regionen Deutschlands mit exponentieller Dynamik an.“

Merkel hatte am Samstag in ihrem Videopodcast noch einmal deutlich gemacht, für wie wichtig sie es hält, dass die Bundesbürger ihre sozialen drastisch reduzieren. Wie mehrere Medien berichten, hat sich die Runde am Nachmittag auf darauf geeinigt. Demnach sollen sich ab Montag nur noch maximal zehn Personen aus zwei Hausständen im Freien treffen dürfen.

Experten sind der Ansicht, dass die Zahl der auf 4000 heruntergedrückt werden muss, um zu verhindern, dass es eine dramatisch steigende Zahl von Covid-19-Toten gibt. Dafür wäre über mehrere Wochen ein Reduzieren der Kontakte um 50 bis 75 Prozent notwendig, um bis Dezember eine deutliche Trendwende zu erreichen.

SCHULEN UND KITAS

Eine bundesweite Vereinbarung, dass alle Einrichtungen flächendeckend zugemacht werden, zeichnete sich vor den Beratungen Merkels mit den Ländern nicht ab. Im Gegenteil: Alle Beteiligten sind sich darin einig, dass eine Situation wie im Frühjahr unbedingt vermieden werden soll. Schließungen sollen nur „letztes Mittel“ sein sollen, allerdings gibt es diese Maßnahmen regional schon seit Ende der Sommerferien.

PFLEGEHEIME

Ältere Menschen gelten in der Pandemie als besonders gefährdete Gruppe für schwere Krankheitsverläufe, die Klinikeinlieferungen nötig machen. In der ersten Welle im Frühjahr wurden viele Pflege- und Altenheime mit strikten Besuchsbeschränkungen abgeschottet, um die Bewohner vor Corona-Infektionen zu schützen.

Inzwischen gibt es in vielen Häusern Hygienekonzepte. Um für Besuche und auch für die Pflegekräfte mehr Sicherheit zu erreichen, sollen künftig Schnelltests helfen. Merkel machte noch mal ausdrücklich klar, dass es bei allem Schutz „nicht zu einer Separation von Gesellschaftsteilen“ kommen dürfe. Ob darüber hinaus Maßnahmen ergriffen werden, ist unklar.

GASTRONOMIE

Dies ist ein sehr umstrittener Punkt. In der Beschlussvorlage heißt es: „Gastronomiebetriebe sowie Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen werden geschlossen. Davon ausgenommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause.“ Nicht alle Länderchefs sind davon überzeugt, dass dies notwendig ist.

Zudem gab das RKI nach Informationen der „Bild“ am Dienstag bei einer Videoschalte mit Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) und den Staatskanzlei-Chefs der Bundesländer seine Einschätzung der Corona-Gefahr durch die Gastronomie ab. Demnach seien Gaststätten nicht die Treiber der Pandemie.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz sieht nach einem „Bild“-Bericht Entschädigungen für Umsatzausfälle der von Einschränkungen betroffenen Unternehmen in Milliardenhöhe vor. In den laufenden Beratungen von Bund und Ländern habe Scholz vorgeschlagen, kleineren Betrieben bis zu 75 Prozent ihrer Umsätze im Vergleich zum Vorjahresmonat zu ersetzen. Größere Betriebe sollten bis zu 70 Prozent erhalten. Es solle keine besonderen Nachweispflichten geben. Die Kosten habe Scholz auf sieben bis zehn Milliarden Euro für vier Wochen beziffert.

FREIZEIT

Bund und Länder wollen wegen der Corona-Krise Veranstaltungen, die der Unterhaltung und der Freizeit dienen, im November deutschlandweit weitgehend untersagen. So sollen Theater, Opern oder Konzerthäuser vom 2. November an bis Ende des Monats schließen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus den Beratungen. Die Regelung betreffe auch den Freizeit- und Amateursportbetrieb, Individualsport soll ausgenommen werden. werden. Profisport soll im November nur noch ohne Zuschauer erlaubt sein. Das gilt auch für die Fußballbundesliga.

DIENSTLEISTUNGEN

Betriebe wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe sollen offenbar wieder geschlossen werden, weil in diesem Bereich eine körperliche Nähe unabdingbar ist. Medizinisch notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physiotherapien, bleiben weiter möglich. Anders als im Frühjahr sollen auch Friseursalons unter den bestehenden Auflagen zur Hygiene geöffnet bleiben.

EINZELHANDEL

Der Einzelhandel soll unter Auflagen zur Hygiene geöffnet bleiben. Es soll wieder eine Regelung eingeführt, dass sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro 25 Quadratmeter Verkaufsfläche aufhält.

REISEN

Im Moment kann in Deutschland gereist werden. Auch geplante oder eingeführte Beherbergungsverbote wurden fast überall wieder gestrichen. Bei Reisen ins Ausland gelten für immer mehr Länder und Regionen in Europa und weltweit Reisewarnungen des Auswärtigen Amts. Damit sind Reisen zwar nicht verboten, aber es wird davon abgeraten.

In der Beschlussvorlage heißt es, dass die Bürger aufgefordert werden, generell auf private Reisen und Besuche – auch von Verwandten – zu verzichten. Das gilt auch im Inland und für überregionale tagestouristische Ausflüge. Übernachtungsangebote im Inland sollen nur noch für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Einig ist man sich bei Bund wie Ländern bisher aber offenbar darin: Die Grenzen sollen anders als im Frühjahr möglichst offen bleiben, auch wenn gerade in Bayern die enorm hohen Zahlen im benachbarten Tschechien große Nervosität auslösen.