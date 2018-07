Bei einer Reihe von Anschlägen des sogenannten Islamischen Staates (IS) sind im Süden Syriens mindestens 32 Menschen getötet worden, darunter mehrere Zivilisten. Allein in der Stadt Sweida hätten sich drei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch mit. In der gleichnamigen, von der Regierung in Damaskus kontrollierten Provinz habe es weitere Attacken gegeben. (AFP)