Der künftige US-Präsident Joe Biden hat die erste weibliche Vize-Verteidigungsministerin in der Geschichte der USA nominiert. Kathleen Hicks kenne das Pentagon "in- und auswendig", begründete Biden die Nominierung am Mittwoch.

Hicks, deren Ernennung noch vom US-Senat gebilligt werden muss, leitet derzeit Bidens Übergangsteam im Pentagon.

Sie arbeitete bereits unter dem früheren Präsidenten Barack Obama im Verteidigungsministerium.

Die Nominierten seien "gut positioniert, sich den Herausforderungen zu stellen, mit denen unsere Streitkräfte konfrontiert sind", einschließlich der "Wiederherstellung unserer Allianzen", erklärte der künftige Präsident.

Biden hatte Mitte Dezember den schwarzen Ex-General Lloyd Austin als ersten Afroamerikaner für den Posten des Verteidigungsministers nominiert. (AFP)