Eine Explosion hat am Sonntag ein Wärmekraftwerk in der zentraliranischen Provinz Isfahan erschüttert. Ein alter Transformator sei am Morgen explodiert, sagte der Geschäftsführer der Elektrizitätsgesellschaft von Isfahan der iranischen Nachrichtenagentur Irna.

Es habe keine Verletzten gegeben, und die Anlage sei nach zwei Stunden wieder in den Normalbetrieb zurückgekehrt.

Der Vorfall ist der jüngste in einer Reihe von Bränden und Explosionen an militärischen und zivilen Standorten in Iran in den vergangenen Wochen.

Ende Juni war es in der Hauptstadt Teheran in der Nähe eines Militärstandorts zu einer Explosionen gekommen. Bei einer weiteren Explosion in einem Gesundheitszentrum starben 19 Menschen.

Anfang Juli brach in der Atomanlage Natans ein Feuer aus. Die Behörden bezeichneten den Vorfall als Unfall. Im Iran wird spekuliert, ob die Serie von Bränden und Explosionen womöglich auf Sabotageakte Israels zurückzuführen ist.

Folgen des gekündigten Atomabkommens

In Natans befindet sich eine der wichtigsten Urananreicherungsanlagen des Landes. Im Zuge seines schrittweisen Rückzugs aus dem internationalen Atomabkommen von 2015 hat Iran seine Produktion von angereichertem Uran in Natans wieder aufgenommen.

Das Abkommen sollte sicherstellen, dass die Islamische Republik nicht die Fähigkeiten zum Bau einer Atombombe erlangt. US-Präsident Donald Trump kündigte die von ihm als unzulänglich betrachtete Vereinbarung jedoch im Mai 2018 einseitig auf und ließ danach massive neue Sanktionen gegen Teheran in Kraft setzen.

Seitdem zieht sich Iran selbst stufenweise aus dem Abkommen zurück. (AFP)