Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich hinter CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gestellt. Medienberichte, wonach sie von Kramp-Karrenbauer als mögliche Nachfolgerin Abstand nehme, seien "Unsinn", sagte Merkel am Dienstag nach dem EU-Gipfel in Brüssel.

Kramp-Karrenbauer steht in der Kritik, seit Äußerungen von ihr zu Youtubern den Eindruck erweckt hatten, sie stelle die Meinungsfreiheit in Frage. Vor der Europawahl hatten Rezo und andere Influencer dazu aufgerufen, nicht die CDU zu wählen. Daraufhin forderte die CDU-Chefin, dass "klare Meinungsmache vor der Wahl" reguliert werden müsse. Es stelle sich die Frage: "Was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich?"

Kramp-Karrenbauers Einlassung stieß auf breites Unverständnis. Auch aus den Reihen der Union kam Kritik an der CDU-Chefin. Merkel betonte nun: "Jeder, den ich kenne in der CDU – oder jede – setzt sich für Meinungsfreiheit als ein Grundprinzip ein." Das Grundgesetz sei gerade 70 Jahre alt geworden, "deshalb gibt es da auch keinen Zweifel". (dpa/AFP)