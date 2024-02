Sexualisierte Gewalt der Hamas Attacken gefilmt, Vergewaltigungen geleugnet

Shari Mendes hat sich einen Schal ihrer Mutter um den Hals gelegt. Sie steht im Auswärtigen Amt in Berlin, in der Bibliothek, die im Keller liegt. Ein Raum, der Ruhe ausstrahlt, trotz seiner Größe. Ihre Mutter hat die Shoah überlebt. Jetzt ist Shari Mendes hier, um über das zu sprechen, was die Terrororganisation Hamas am 7. Oktober in Israel tat, als sie das Land überfiel, mehr als 1200 Menschen tötete und rund 240 als Geiseln nahm.